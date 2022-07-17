أطعمة سريعة.. لكنها صحية ومفيدة

الوكيل الإخباري - تشتهر الأطعمة السريعة بمذاقها الذي لا يقاوم وبسمعتها السيئة، ما يجعلك تمتنعين عن تناولها أو تتناولينها مع كثير من تأنيب الضمير، لكن بعض الخبراء وجدوا حلاً لهذا الأمر، بعد أن رأوا أن بإمكانك تناول هذه الأطعمة مع اتباع عدد من النصائح، التي تجعلك تتمتعين بالمذاق الرائع لهذه الأطعمة السريعة، وأنت مرتاحة البال مع التأكيد على أن هذا الأمر لا يعني إطلاقاً أن تجعلي من هذه الأغذية روتيناً يومياً لحياتك وطعامك، ويبقى عليك الالتزام دائماً بالأطعمة الصحية، التي تمدك بما يحتاجه جسمك من بروتينات وفيتامينات ومعادن، وغيرها.

اضافة اعلان

إليك أهم النصائح التي يقدمها خبراء التغذية، حال تناولك هذه الوجبات السريعة:



1. أبقي قطع الطعام صغيرة، واختاري الهامبرغر ذا الحجم العادي، ومقداراً صغيراً من البطاطس المقلية، أو اطلبي وجبة الأطفال.

2. اختاري الأطعمة المشوية، مثل: الديك الرومي أو صدر الدجاج.

3. اختاري سلطة الوجبة الأساسية مع المرق الخالي من الدهون أو منخفض الدهون.

4. اختاري طبقاً جانبياً صحياً، مثل: الفاكهة أو البطاطس المخبوزة.

5. تجنبي المثلجات ومشروبات الآيس كريم.

6. تناولي المزيد من الألياف، حيث تعد الألياف أحد أفضل الأشياء المعروفة بقدرتها على المساعدة في حالات الإمساك. كما قد تعمل الألياف أيضًا على خفض مخاطر الإصابة بداء السكري، ومرض القلب.

وينصح خبراء التغذية باختيار الخبز والمكرونة المخبوزة من الحبوب الكاملة، وطلب الأرز البني والشعير والبرغل، بدلاً من الأرز الأبيض العادي، وخلط القرنبيط المفروم المثلج في صلصة السباغيتي، وتناولي قدراً كبيراً من المياه، نظراً لأن الألياف تعمل بشكل أفضل عندما تمتص المياه.





زهرة الخليج