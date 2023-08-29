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الثلاثاء، 29-08-2023 09:53 م

دراسة تستطيع توقع إصابة الشخص بالسكتة القلبية قبل 3 سنوات

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الوكيل الاخباري- توصل باحثون في بريطانيا إلى وسيلة تشخيص جديدة للتعرف على المرضى الذين لديهم نسبة أعلى خمس مرات من المعتاد للإصابة بالسكتات القلبية.اضافة اعلان


وقال الباحثون في دراستهم إن المرضى باضطراب نبضات القلب جراء الرجفان الأذيني هم الأعلى نسبة للإصابة بالسكتة.

ونشرت الدراسة في موقع "تكنولوجي نتوركس" العلمي، الذي لفت إلى وجود عوامل تساعد على التنبؤ بالرجفان الأذيني وهي: ارتفاع ضغط الدم، مشكلات تناسق وظائف الحجرة العلوية اليسرى من القلب، وتقدم العمر.

وصنع الفريق البحثي من جامعة "إيست أنجليا" البريطانية من دراسته بيانات 323 مريضا في إنجلترا أصيبوا سابقا بسكتات قلبية دون سبب معروف، طريقة بسيطة يمكن للأطباء استخدامها خلال فحصهم للمرضى.

وأكد فاسيليوس فاسيليو أخصائي أمراض القلب من جامعة نورويش رئيس فريق الدراسة أن بحثهم ابتكر نموذجا يمكن استخدامه للتنبؤ بالرجفان الأذيني قبل حدوثه بنحو 3 سنوات، لتحديد المرضى الذين تتزايد احتمالات إصابتهم بالسكتة القلبية مستقبلا.

 




 

 


 

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