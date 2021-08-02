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الإثنين، 02-08-2021 09:08 ص

دراسة تكشف تحسن براعم المذاق مع إزالة أضراس العقل

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الوكيل الإخباري - كشفت دراسة لعلماء في جامعة بنسلفانيا الأمريكية أن إزالة أضراس العقل تعطي دفعاً هائلاً لحليمات المذاق.

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وذكر موقع «ديلي ميل» عبر أحد التقارير العلمية التي نشرها أخيراً، بأن الباحثين في الجامعة الأمريكية المذكورة قاموا بإجراء اختبارات على براعم المذاق لدى ما يزيد على 1200 شخص، وذلك بُعيد التخلص من أضراس العقل وبعد مرور 20 سنة.

 

وتبين لهم أنه على الرغم من وجود فوارق بسيطة في رصد المذاق بعد العملية مباشرة، إلا أنه بعد عقدين من الزمن تفوق الأفراد الذين خضعوا لعمليات إزالة أضراس العقل على أقرانهم بنسبة 10% فيما يتعلق بتذوق الأطعمة.

وكان الأشخاص الذين لا أضراس عقل لديهم أفضل في التعرف على مذاقات الحلو والمالح والكافيين والمرارة من الذين لم يمسوا بأضراس العقل، ويقترح العلماء مرد ذلك إلى وجود أثر ندب بعد العملية حول الأنسجة إلى فائقة الحساسية.

 

المصدر - البيان

 




 

 


 

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