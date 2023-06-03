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السبت، 03-06-2023 10:07 ص

دراسة تكشف سر العيش أكثر من 100 عام

كائنات-ضئيلة-ولكن-لا-تستهين-بها-لان-أعراض-نقص-البكتيريا-النافعة-قد-تعاني-منها


الوكيل الإخباري - رجح بحث جديد أن سبب عيش البعض أكثر من غيرهم، مزيج فريد من البكتيريا داخل أمعائهم.

وأجرى باحثون من مركز مؤسسة نوفو نورديسك لأبحاث البروتين في جامعة كوبنهاغن، الدراسة على 176 معمراً يابانياً ، ووجدوا لديهم مزيجاً من البكتيريا المعوية والفيروسات البكتيرية يعتبر فريداً تماماً.

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و يعتقد الباحثون أن البكتيريا تنتج جزيئات تجعلها مقاومة للكائنات الدقيقة المسببة للأمراض، فتحمي الأمعاء من العدوى.


وقال الباحث سيمون راسموسن: "بصرف النظر عن الفيروسات البكتيرية الوقائية، تبين أن الفلورا المعوية للمعمرين اليابانيين مثيرة للاهتمام. وجدنا تنوعاً بيولوجياً كبيراً، ويرتبط التنوع الميكروبي العالي عادةً بميكروبيوم الأمعاء الصحي. ونتوقع أن يتمتع هؤلاء بحماية أفضل من أمراض الشيخوخة".


وتحتوي الفيروسات في المعمرين اليابانيين على جينات يمكن أن تعزز البكتيريا في مواجهة الأمراض والجراثيم والالتهاب.


ويضيف راسموسن: "إذا عرفنا سبب توافق الفيروسات والبكتيريا المعوية بشكل جيد، فسيسهل تغيير شيء يؤثر بالفعل على صحتنا، بتغيير تكوين البكتيريا المعوية وإعادة هندسة هذا التوازن".

 

سكاي نيوز 

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