دراسة جديدة .. الفواكة مضادة للاكتئاب

الوكيل الإخباري - قالت دراسة جديدة إن تناول الفاكهة بانتظام يزيد امتصاص العناصر الغذائية المضادة للأكسدة، ما ينعكس إيجابياً على الصحة النفسية، مقارنة مع رقائق البطاطس المقلية أو الحلوى، مثلاً.



واعتمدت الدراسة في جامعة أستون البريطانية على استبيان 428 شخصاً، تضمن البيانات الغذائية، وأسئلة عن الصحة النفسية.



ونُشرت النتائج في المجلة البريطانية للتغذية، وجاء فيها أن تناول الفاكهة الكاملة وجبة خفيفة بدل الوجبات المالحة، أو الحلوى يقلل أعراض الاكتئاب، ويعطي رفاهية نفسية أكثر.



ووجدت الدراسة أن تناول الفاكهة مرتين يومياً أفضل من تناولها 4 مرات في الأسبوع للصحة النفسية، وأن هذه الوتيرة تحسن الإدراك.



ولم يرصد البحث تأثيراً سلبياً على الصحة النفسية لتناول عصير الفاكهة الطبيعية يومياً.



وتتسق هذه النتائج مع بحث سابق في 2020 أكد أن تناول الفاكهة، بما فيها التوت، والموز، والمجففة بانتظام يقلل بشكل كبير من أعراض الاكتئاب.

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