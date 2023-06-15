دراسة : جراحة السمنة خطرة على هذه الفئة !

الوكيل الإخباري- قالت دراسة جديدة إن الجراحة لإنقاص وزن للمراهقين والشباب الذين يعانون من السمنة، قد تؤثر على قوة عظامهم مع استمرار نموهم.



ولهذه الجراحة آثار إيجابية على الجسم والصحة النفسية للشباب الذين يحتاجون إلى التخلص من الوزن ما زاد الإقبال عليها، لكن لها آثار أخرى أيضاً على نمو الأطفال والمراهقين لم تُدرس جيداً، وفق "مديكال نيوز توداي".

اضافة اعلان



وأجريت الدراسة في جامعة هارفارد في بوسطن، بمشاركة 54 مراهقاً وشاباً يعانون من السمنة، أعمارهم بين 13 و24 عاماً. وخضع 25 منهم لجراحة "تكميم المعدة"، التي تقلل حجم المعدة، قبل مقارنتهم مع الذين لم يخضعوا لجراحة.

ورصد الباحثون زيادات كبيرة في دهون نخاع العظام لدى اذين خضعوا للجراحة، وهي علامة بيولوجية على العظام الضعيفة، إلى جانب انخفاض كثافتها وتقديرات القوة.



ويؤدي النمو الضعيف للعظام في هذه السن إلى زيادة خطر الإصابة بالكسور، وأمراض العظام، والمفاصل التنكسية الأخرى.



وقالت الدكتورة مريام بريديلا أستاذة الأشعة في جامعة هارفارد: "إن الجراحة لعلاج البدانة تتزايد بين المراهقين، وتأثيرها على صحة العظام يحتاج إلى التأكيد، ونأمل أن تؤدي دراستنا إلى زيادة الوعي بآثارها على المراهقين والشباب".

24

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة