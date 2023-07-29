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السبت، 29-07-2023 03:19 م

دراسة حديثة تكشف فائدة غير متوقعة للشوكولاتة

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الوكيل الإخباري- وجدت دراسة ضخمة أن تناول الشوكولاتة يمكن أن يقلل من خطر الموت المبكر بنسبة تصل إلى 10%.

وخلصت الدراسة إلى أن النساء اللواتي يأكلن أونصة واحدة في اليوم (28 غراماً) من الحلويات كان لديهن أقل خطر للوفاة في سن صغير لأي سبب.

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وتدعم النتائج الدراسات السابقة التي تشير إلى أن مضادات الأكسدة الموجودة في حبوب الكاكاو تساعد في إصلاح الخلايا التالفة في الجسم. ومن المعروف أيضاً أن الكاكاو يخفض ضغط الدم ويوقف تراكم الدهون في الشرايين.

وتوصل الباحثون إلى هذه النتائج من خلال دراسة السجلات الصحية لـ 84709 امرأة بعد انقطاع الطمث في الولايات المتحدة على مدى 19 عاماً. ووجدوا أن الذين يتناولون الشوكولاتة كانوا أقل عرضة للوفاة بأمراض القلب وبعض أنواع السرطان مقارنة بالأشخاص الذين لا يتناولونها، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.


وقال الدكتور يانغبو صن، من جامعة تينيسي، إن "الآثار الصحية طويلة المدى لا تزال غير واضحة، لأن السكر والدهون في الشوكولاتة يرتبطان بزيادة الوزن. وأضاف "مع ذلك، تحتوي الشوكولاتة أيضاً على مكونات مفيدة مثل مضادات الأكسدة ومركبات الفلافونويد. وتشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن استهلاك الشوكولاتة كان مرتبطاً بانخفاض طفيف في مخاطر الوفاة".

 

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