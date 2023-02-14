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الثلاثاء، 14-02-2023 10:52 ص

دراسة صادمة : الاكثار من شرب الشاي قد يتسبب بهذا المرض !

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الوكيل الإخباري- وجدت دراسة حديثة عن الخَرَف أن الإكثار من شرب الشاي بمعدل 13 كوباً في اليوم يزيد احتمال الإصابة بمرض الزهايمر.

وقال فريق جامعة هونغ كونغ الصينية إن كل كوب إضافي من الشاي يقلل بشكل كبير من المادة الرمادية في الدماغ، مما يشير إلى أن الإفراط في شرب الشاي قد يؤدي إلى انخفاض في وظائف اللغة والذاكرة.

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وأضاف الباحثون "تسلط نتائجنا الضوء على آلية جديدة محتملة لتأثير تناول الشاي على زيادة خطر الإصابة بمرض الزهايمر عن طريق تقليل حجم المخ".


ومع ذلك، وجدت الدراسة أيضاً أن تناول كوب إلى ستة أكواب من الشاي يومياً قد يقلل بالفعل من خطر الإصابة بالخرف.


وبحسب صحيفة ميرور البريطانية، يشرب البريطانيون 100 مليون مشروب في اليوم، ووجدت دراسة أخرى أجرتها شركة الأثاث SCS أن واحداً من كل 20 شخصاً لديه 12 شراباً بمتوسط 5.2 للرجال والنساء 4.4. كما يزيد احتمال تناول الرجال لأكثر من 12 كوباً يومياً بنسبة 6% مقارنة بالنساء.


في غضون ذلك، حذرت الدراسة الصينية من أزمة مرض الزهايمر بسبب شيخوخة السكان. وقالت: "يعيش ما يقرب من 55 مليون شخص مع مرض الزهايمر أو أشكال الخرف ذات الصلة في جميع أنحاء العالم. وبحلول عام 2050، سيعيش واحد من كل 85 مصاباً بمرض الزهايمر في جميع أنحاء العالم، مما يزيد من مخاطر الإعاقة وعبء المرض وتكاليف الرعاية الصحية".

 

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