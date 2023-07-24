دراسة : قليل من الكافيين أفضل للحامل

الوكيل الإخباري- قال تقرير جديد من مركز ساوث وسترن الطبي بجامعة تكساس إن "القليل هو الأفضل، عندما يتعلق الأمر بالحمل والمشروبات التي تحتوي على الكافيين".

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التخفيض التدريجي في تناول الكافيين قبل الحمل يقلل الأعراض الانسحابية

وحذر الدكتور ديفيد نلسون الذي أعد التقرير من أن محتوى الكافيين في مشروبات الطاقة يتراوح بين 50 و500 ملغ في العلبة أو الزجاجة، بينما لا ينبغي أن يتجاوز مدخول الحامل 200 ملغ في اليوم.



وعلى الرغم من عدم وجود ارتباط مؤكد بين الولادة المبكرة أو الإجهاض، وبين المدخول الكبير من الكافيين أثناء الحمل، إلا أن العلاقة بين معدل استهلاك الكافيين الكبير وبين نتائج الحمل السلبية لا تزال موضع جدل.



وتحتوي علب الكولا على 34 ملغ من الكافيين، والدايت كولا على 46 ملغ، بينما تحتوي ماونتن ديو على 54 ملغ، أما فنجان القهوة فيحتوي على أقل من 100 ملغ، وفق "هيلث داي".



واقترح نيلسون بعض الطرق الخالية من الكافيين لزيادة الطاقة والنشاط أثناء الحمل، وتشمل ممارسة الرياضة بانتظام، وتناول الأطعمة الصحية، وشرب الكثير من الماء، والاسترخاء أو أخذ قيلولة، واتباع جدول نوم منتظم.



وقال إن "التخفيض التدريجي في تناول الكافيين على مدى عدة أسابيع قبل التخطيط للحمل، أو عندما تكتشفين أنك حامل، يساعد في منع أعراض انسحاب الكافيين والتي تتضمن الصداع".



وقد بينت دراسات استند إليها التقرير أن الكافيين خلال الأشهر الـ 3 الأولى من الحمل لا يؤثر على نمو الجنين، لكنها حثت على خفض استهلاكه تدريجياً، مع التحذير من الاستمرار في تناول مشروبات الطاقة بعد اكتشاف حدوث الحمل.

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