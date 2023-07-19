ضرر غير متوقع لشرب القهوة بكثرة

الوكيل الإخباري- يرتبط الإمساك المتكرر بمجموعة من العوامل، أهمها معدل شرب الماء، وكمية الألياف في الطعام، والمشي الذي يساعد على تحريك الأمعاء.



وقد أظهرت أبحاث أن القهوة العادية ومنزوعة الكافيين تساعد على تحريك الأمعاء، وتحسين الإخراج.

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لكن، وفق "ليفينغ سترونغ"، يمكن أن تسير الأمور في اتجاه معاكس إذا كنت تشرب الكثير من القهوة وقليل من السوائل، لأن الكافيين مدر للبول، ما يؤدي إلى جفاف الجسم، وصعوبة الإخراج.



فبينما وجدت الأبحاث أن الحاجة إلى الإخراج تحدث بعد شرب القهوة لدى حوالي 30% من الناس، لا يعني ذلك أنها وسيلة لعلاج الإمساك، فهي قد تكون وسيلة لجعل الإمساك أسوأ.



وتوجد أدلة على أن البكتريا الصديقة التي تتوفر في أطعمة مثل اللبن (الزبادي) أو المخللات أو الأرضي شوكي أو مكملات البروبيوتك تساعد على علاج الإمساك، شرط شرب ما يكفي من السوائل، وتناول ألياف الطعام.



وتحتوي الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة على الألياف الغذائية اللازمة لسلامة الهضم.

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