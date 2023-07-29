دراسة : نقص الألياف أثناء الحمل يؤثر على الجنين

الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة يابانية حديثة أن اتباع نظام غذائي منخفض الألياف أثناء الحمل يضعف وظيفة أعصاب الدماغ في النسل.

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تحث التوصيات الغذائية للحوامل على تناول ما بين 21 و25 غراماً من الألياف يومياً

وتستهلك معظم الحوامل في اليابان أليافاً غذائية أقل بكثير مما هو موصى به. وقد تحقق بحث من جامعة ياماناشي من تأثير ذلك، عبر مقارنة بين نتائج الحمل لدى مجموعتين من الحوامل.



ووفق "مديكال إكسبريس"، أظهرت المقارنة أن أطفال الأمهات في المجموعات منخفضة المدخول من الألياف أكثر عرضة للإصابة بتأخيرات في النمو العصبي.

وكان تأثير نقص الألياف ملحوظاً في عديد من المجالات المتعلقة بوظائف الدماغ؛ فقد تأثرت مهارات الاتصال، ومهارات حل المشاكل، والمهارات الشخصية والاجتماعية لدى الأطفال بنقص الألياف في طعام أمهاتهم.



ووجد الباحثون أيضاً تأخيرات في تطور حركة وتنسيق أجزاء الجسم الكبيرة، وكذلك في تنسيق العضلات الأصغر.



واستندت النتائج على تحليل أكثر من 76 ألف زوج من الأمهات والرضع، من دراسة وطنية في اليابان عن تأثيرات البيئة والأطفال.



ويبلغ متوسط تناول الألياف الغذائية للنساء في اليابان أكثر قليلاً من 10 غرامات في اليوم، وتستهلك 8.4% من الحوامل اليابانيات ما يكفي من الألياف.



وأشارت النتائج إلى أن كمية الألياف الموصى بتناولها للحوامل تختلف: فبينما تبلغ في اليابان 18 غراماً في اليوم، تبلغ 28 غراماً في الولايات المتحدة وكندا.



وتحث التوصيات الغذائية للحوامل في المنطقة العربية على تناول ما بين 21 و25 غراماً من الألياف يومياً.

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