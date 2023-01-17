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الثلاثاء، 17-01-2023 04:43 م

دراسة : نقص الحديد يسبب السعال المزمن

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الوكيل الإخباري-قال باحثون إيطاليون إن تناول مكملات الحديد ربما يكون بديلاً لأدوية السعال المختلفة لعلاج الكحة المستمرة المزعجة لدى بعض الحالات.

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وقالت الدكتورة كاترينا بوكا من جامعة تورين وزملاؤها، إن التجارب التي أجريت على النساء المصابات بالسعال المزمن وعلاقته بنقص الحديد، أظهرت أن مكملات الحديد قد تكون علاجًا بسيطًا للتخلص من السعال.


وأوضحت بوكا، أن الحديد يساعد في تنظيم إنتاج البروتينات في جهاز المناعة التي تتحكم في الالتهابات، وبالتالي فإن نقص الحديد قد يجعل مجرى الهواء العلوي أكثر عرضة للالتهاب، مما يؤدي إلى هذا السعال المزمن.


ولفتت بوكا الانتباه إلى ضرورة إجراء المزيد من الدراسات حول هذا الرابط، ناصحة الأطباء بتوجيه النساء المصابات بالسعال المزمن إلى إجراء التحاليل للتأكد من نقص الحديد أو لا.


وأكدت بوكا، أن النساء أكثر عرضة من الرجال معاناة من السعال المزمن غير المبرر، وهو ما يحدث في الغالب بسبب نقص الحديد، والذي يظهر أثناء الحمل والحيض.


وكانت الدراسة قد شملت 16 امرأة مصابة بسعال مزمن كانت الرئة لديهم طبيعية ولم تظهر عليهن علامات الربو أو أمراض الجهاز التنفسي الأخرى، ولم يكن هناك دليل على معاناتهم من ارتداد حمض المعدة.


وتبين أن جميعهم كانوا يعانون من نقص الحديد، ولديهم جميعًا علامات تورم في مؤخرة الفم واحمرار والتهاب الأغشية المخاطية، وكانت أحبالهم الصوتية أيضًا حساسة جدًا، مما يجعلهم يسعلون ويختنقون بسهولة.


وتبين أن مكملات الحديد ساعدت النساء المشاركات بالدراسة على التحسن، وبعد حوالي شهرين، تم فحصهن مرة أخرى، حيث تخلصوا من السعال وعلامات الالتهاب في الفم والأحبال الصوتية.

الكونسلتو الطبي

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