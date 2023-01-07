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السبت، 07-01-2023 09:43 ص

مادة غذائية لعلاج الكحة

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الوكيل الإخباري-يشاع أن تناول مشروب ورق الجوافة من الطرق الطبيعية الفعالة في علاج السعال، أحد الأعراض المنتشرة في فصل الشتاء، فهل هذا صحيح؟

نستعرض في السطور التالية، مدى فعالية ورق الجوافة في علاج الكحة، وفقًا لموقع "WebMD".


هل ورق الجوافة فعال في علاج الكحة؟
تحرص بعض شركات الأدوية على إضافة مستخلص ورق الجوافة إلى العقاقير المضادة للسعال، نظرًا لقدرته الكبيرة على تخفيف الكحة وعلاجها.

وكشفت دراسة منشورة في مجلة الطب الأمريكي، أن ورق الجوافة يتميز باحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي، الذي يساهم في تقوية الجهاز المناعي وتعزيز قدرة الجسم على مكافحة العدوى.

ويساعد ورق الجوافة على علاج السعال عن طريق ما يلي:

- يلعب مشروب ورق الجوافة دورًا كبيرًا في تنظيف الجهاز التنفسي من المخاط المتراكم على الرئتين بسبب العدوى.

- يساعد استنشاق البخار المتصاعد من مشروب ورق الجوافة على التخلص من انسداد الأنف وتحسين عملية التنفس وتخفيف السعال.

- غسل ورق الجوافة جيدًا بالماء الجاري، ثم تجفيفه بقماشة نظيفة.

- سكب الماء الساخن على ورق الجوافة وتغطية الكوب لمدة تتراوح من دقيقتين إلى 3 دقائق.

- استنشاق البخار المتصاعد من مشروب ورق الجوافة.

- يمكن تحلية مشروب ورق الجوافة بملعقة صغيرة من عسل النحل، لتحسين مذاقه وزيادة محتواه من مضادات الأكسدة.

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