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الأحد، 19-02-2023 09:22 ص

دراسة : 3 جرعات من لقاح المرسال لمرضى السرطان توفر اكبر حماية

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الوكيل الإخباري- أفادت نتائج دراسة جديدة بأنه من المستحسن أن يتلقى مرضى السرطان سلسلة تتكون من 3 جرعات على الأقل من لقاح كورونا من فئة "المرسال" mRNA، لتوفير أكبر قدر من الحماية لهم على الرغم من انخفاض المناعة بسبب علاج الورم.

ووجد الباحثون في معهد دانا- فاربر للسرطان أن هذا القدر من الجرعات، ومن هذه النوعية من التطعيم، يقلل المخاطر العالية لفيروس كورونا على مريض السرطان، بما في ذلك مرضى الحالات الشديدة.

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ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة "لانسيت" الطبية، وقيّم الباحثون العدوى الأكثر شدة بعد 3 جرعات من لقاح المرسال لمرضى السرطان في العناية المركزة.
وتبين أن هذه السلسلة من التطعيمات توفر حماية جيدة، وتحسن نتائج الإصابة بعدوى كورونا، لكن الاستجابة المناعية قد تقل بالنسبة للمصابين بأورام الدم الخبيثة.

 

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