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الأربعاء، 12-04-2023 03:46 م

دمل الأذن .. أعراضه وطرق علاجه

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الوكيل الإخباري- يتعرض البعض للإصابة بدمل أو أكثر في الأذن، مما يتسبب في الشعور بالألم وبعض الأعراض المزعجة التي غالبًا ما تتطلب استشارة من قبل الطبيب المختص للحد من أي مضاعفات تصيب الأذن.

نستعرض في التقرير التالي كل ما يتعلق بدمل الأذن، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".

أعراض دمل الأذن

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- ألم الأذن.
- تغير لون الأذن.
- خروج مواد غريبة من الأذن.
- جفاف المنطقة المصابة.


أسباب دمل الأذن


هناك العديد من الأسباب وراء الإصابة بدمل الأذن من بينها:


- تفاقم نمو البكتيريا تحت الجلد بالقرب من بصيلات الشعر.
- الإصابة بالعدوى داخل بصيلات الشعر.
- التهاب ثقب الأذن.
- ممارسة السباحة في مياه غير نظيفة.
- استخدام مواد كيميائية على الشعر.


متى يتم استشارة الطبيب المختص؟
من الضروري استشارة الطبيب المختص في حالة ظهور الأعراض الآتية:
- استمرار الألم لأكثر من أسبوعين.
- الحمى.
- الغثيان.
- الإصابة بالدمل بشكل متكرر.


علاج دمل الأذن
يجب أن يحرص الأِهاص على تطبيق تعليمات الطبيب المختص للسيطرة على دمل الأذن، حيث تتضح في:


- عدم فتح الدمل أو ثقبه أو قطعه لتجنب انتشار العدوى.
- الحفاظ على نظافة هذه المنطقة.
- استخدام كمادات دافئة على الدمل عدة مرات في اليوم.
- التأكد من نظافة الماء المستخدم سواء أثناء السباحة أو الاستحمام.
- غسل اليدين بشكل منتظم.
- الابتعاد عن استخدام أي مواد كيميائية.
- تناول الأدوية التي يصفها الطبيب المختص.
- غسل المنطقة المصابة باستمرار.

 

الكونسلتو الطبي

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