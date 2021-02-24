رائحة النفَس الكريهة تكشف إصابتك بهذا المرض!

الوكيل الاخباري - في مقابلة أُُجريت معه ضمن برنامج This Morning البريطاني، أشار الطبيب كريس ستيل إلى أن رائحة النفَس الكريهة قد تدل على الإصابة بمرض خطير، وهو النوع الثاني من السكري، وقال: "يفرز جسم الأشخاص الذين يعانون من السكري كيتونات يؤدي تراكمها مع مرور الوقت إلى حدوث عملية تسبب رائحة النفَس المزعجة. وغالباً ما تشبه هذه الرائحة تلك التي تصدر عن التفاح المتعفّن أو عن مزيل رائحة طلاء الأظافر. وهو ما يلاحظه الاشخاص المقرّبون من الشخص المصاب".

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وذكر أيضاً أن أجسام من يعانون النوع الثاني من السكري لا يمكنها استخدام السكر من أجل توليد الطاقة. ولهذا فإنها تبدأ باستهلاك الدهون لتأمين حُسن سير وظائفها. وهذا يسبّب أيضاً توليد الكيتونات المسؤولة عن رائحة النفَس الكريهة.



كما أشار إلى أن هذه الرائحة لا تدل فقط على السكري، بل يمكن أن تكشف أسراراً عن صحة الكبد، المعدة أو الكلى. ولهذا رأى أن من الضروري استشارة الطبيب في حال تكرر حدوث تغير على مستوى رائحة الفم.

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