رجيم الزبادي والليمون لخسارة الوزن

الوكيل الإخباري - يستخدم الزبادي والليمون لحرق الدهون المتراكمة في الجسم والتخلص من الوزن الزائد، ويعتبر واحداً من أفضل العلاجات المعتمدة لذلك، كون نكهته مستحبّة ومقبولة من الجميع. يعتبر رجيم الزبادي والليمون من أنواع الحميات الأكثر فعالية وأهمية، فهو لا يساعد على حرق الدهون ونحت الجسم بسرعة فقط، بل إنّه يمدّ الجسم بالكثير من المغذيات، كما أنه ينقيّه من كل السموم الضارّة.

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تطبيق رجيم الزبادي والليمون



يساعد هذا الرجيم على حرق الدهون المتراكمة لدى الإناث بسرعة، وهو يتيح لهن خسارة ما يصل إلى 3 كيلوغرامات خلال 5 أيام، بالإضافة إلى أنه يمدُّ الجسم بالعناصر المغذّية مثل البروتينات، الفيتامين A و B و C والعديد من المعادن.

ويساعد هذا الرجيم على تنقية الكبد من جميع السموم وتعزيز عملية المرور المعوي من خلال اعتماده كل صباح قبل الفطور، إذ يكفي أن تشربي كوباً من الماء معتدل الحرارة مع القليل من عصير الليمون، مع اتباع هذا النظام الغذائي.

اليوم الأول:



- فطور اليوم الأول: مشروب ساخن من دون سكر، مع قطعتين من الخبز المحمص وكوب من اللبن الزبادي الطبيعي.

- غذاء اليوم الأول: حبة طماطم مع بيضة مسلوقة. كوبان من اللبن الزبادي.

- وجبة خفيفة أو سناك: كوب من لبن الصويا.

- عشاء اليوم الأول: طبق سلطة يحتوي على الخيار والأعشاب، وكوب من اللبن الزبادي الطبيعي مع القليل من عصير الليمون.



اليوم الثاني:



- فطور اليوم الثاني: مشروب ساخن من دون سكر. ثمرة فواكه موسمية. كوب من اللبن الزبادي. قطعتان من الخبز المحمص.

- غداء اليوم الثاني: حبة طماطم،. كوب من اللبن الزبادي مع ثمرة موز.

- وجبة خفيفة أو سناك: القليل من مربى التفاح الطبيعي.

- عشاء اليوم الثاني: سلطة كراث. كوبان من اللبن الزبادي الطبيعي.



اليوم الثالث:



- فطوراليوم الثالث: مشروب ساخن من دون سكر. حبة تفاح. قطعتا خبز محمص. كوب من اللبن الزبادي الطبيعي.

- غداء اليوم الثالث: 50 غراماً من الأرز أو القمح الكامل المطهو. حبة طماطم. كوبان من اللبن الزبادي مع حبة كيوي.

- وجبة خفيفة أو سناك: حبة فواكه.

- عشاء اليوم الثالث: كوبان من اللبن الزبادي الطبيعي مع حبة فواكه.

فوائد رجيم الزبادي والليمون قبل النوم

- القضاء على البطن المنتفخ بشكل فعّال، وتكسير الدهون وحرقها، مما يؤدي إلى التخلّص من السمنة بشكل كامل.

- يمنع الزبادي الغني بالكالسيوم إصابة العظام بالهشاشة.

- المساهمة في تنشيط الجسم وجهاز المناعة.

- تقليل مستوى الكوليسترول في الدم.

- منع الإصابة بالالتهابات الطفيلية.

المصدر - سيدتي

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