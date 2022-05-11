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الأربعاء، 11-05-2022 04:36 م

رجيم المساء.. أفضل نظام غذائي لمحبي تناول الطعام ليلا

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الوكيل الإخباري - يعتبر رجيم المساء من الأنظمة الغذائية المناسبة للأشخاص الذين يحبون تناول الطعام ليلاً.

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ومن أجل اتباع رجيم المساء أي تناول الطعام من دون اكتساب الكيلوجرامات الزائدة، من المهم جداً الحرص على تطبيق بعض القواعد الأساسية.


ويجب الانتباه الى عدم الشعور بالحرمان لأن هذا قد يدفع الى تناول الكثير من السكريات والدهون لاحقاً، ومن المهم جداً اعتماد التنوع قاعدة للطعام المسائي، ويعني هذا تناول كل المغذيات لكن باعتدال شديد.


ومن المهم تزويد الجسم بالكمية التي يحتاج إليها من البروتين الضروري لتكوين الكتلة العضلية، وفي هذه الحالة يجب التركيز على تناول الأسماك وثمار البحر.


أما القاعدة الأكثر أهمية فهي تحضير الطعام الصحي في المنزل وعدم الاعتماد على المأكولات الجاهزة، التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون الضارة والسكريات.


ومن اجل اتباع رجيم المساء بنجاح، ينصح بتناول الأصناف التي تحتوي على الحبوب الكاملة وتلك الغنية بالألياف، ومن القواعد الاساسية التي يجب تطبيقها في هذا السياق ايضاً الحرص على اعتماد نظام غذائي متوازن ومتنوع نهاراً وممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم.

 

 

صوت بيروت انترناشونال 

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