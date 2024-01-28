رغم الغطاء بالبطانية- لماذا تبقى قدميك باردة؟

الوكيل الإخباري - يشعر البعض ببرودة القدمين على وجه التحديد في موسم الشتاء، رغم الغطاء بالبطانية طوال الليل، فما السبب وراء ذلك؟

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لماذا يظل جسمك دافئًا وقدمك باردة؟

عند انخفاض درجات حرارة الطقس، قد يلاحظ البعض أن قدميهم وأيديهم أول من يشعر بالبرودة، في حين أن الجسم كله لا يزال دافئًا.



ويرجع السبب في ذلك إلى أن القدمين هما أبعد ما يكون عن القلب، وقد يستغرق الدم وقتًا أطول للمرور عبر أطراف الجسم للوصول إليهم.

يؤدي ضعف تدفق الدم في الساقين إلى برودة القدمين، حيث يستغرق الدم وقتًا أطول للوصول إلى القدمين.



وعادة ما ينتقل الدم عبر الأوعية الدموية، التي قد تنغلق وتتصلب وتضيق بسبب برودة الطقس، مما يجعل من الصعب تدفق الدم بشكل ثابت إليها.



ماذا تفعل؟

في حال الرغبة في تدفئة القدمين عند الذهاب إلى الفراش للاستمتاع بنوم عميق وهادئ، فمن الأفضل اتباع الطرق التالية:

- ارتداء الجوارب النظيفة أو الجوارب الضاغطة بالقدمين.

- ممارسة الرياضة بانتظام.

- تناول نظام غذائي صحي ومتوازن لتحسين تدفق الدورة الدموية.

- رفع الساقين بالوسادة عند الاستلقاء على الفراش.

- شرب السوائل الدافئة ومشروبات الأعشاب بانتظام.

- وضع إربة ساخنة أو كمادات دافئة على القدمين.

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