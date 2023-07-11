رغم فوائده .. الحليب يعرضك لمشكلة محرجة

الوكيل الاخباري - يعتبر الحليب من المشروبات المفيدة لصحة الفم، ويرجع السبب إلى احتوائه على نسبة عالية من معدن الكالسيوم، الذي يساعد على تقوية الأسنان.



ورغم القيمة الغذائية العالية للحليب، قد يؤدي إلى انبعاث رائحة كريهة من الفم بعد تناوله، فما السبب وراء ذلك؟ وكيف يمكن التغلب عليها؟

يستعرض التقرير التالي، أسباب رائحة الفم الكريهة بعد شرب الحليب، وفقًا لموقعي "Food.NDTV" و"Livescience".



أسباب رائحة الفم الكريهة عند شرب الحليب:

اضافة اعلان



1- الأحماض الأمينية

يحتوي الحليب على نسبة عالية من الأحماض الأمينية، وهي من العوامل التي تسبب رائحة النفس الكريهة، لأن البكتيريا الموجودة في تجويف الفم تتغذى عليها.



وعندما تتفاعل الأحماض الأمينية مع البكتيريا، ينتج مركب الكبريت، الذي يؤدي إلى انبعاث رائحة كريهة من الفم.

لذلك يجب مضمضة الفم بالماء أو الغسول الطبي بعد شرب الحليب، للتخلص من الأحماض الأمينية المتراكمة على سطح الأسنان واللثة واللسان.



2- سكر اللاكتوز

يسبب الحليب رائحة النفس الكريهة، نظرًا لمحتواه العالي من سكر اللاكتوز، الذي يزيد من نسبة كبريتيد الهيدروجين في الفم عند هضم المعدة له.



الكونسلتو