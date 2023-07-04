الآيس كريم ممنوع عن هؤلاء الأشخاص !

الوكيل الإخباري- يعتبر تناول الآيس كريم من الأشياء المحببة لكثيرين خاصة في فصل الصيف وهو عبارة عن حلوى مجمدة معدة من الحليب أو من الماء والسكر وقد يضاف إليه الفاكهة.

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ونصحت الدكتورة تاتيانا نيمالتسيفا الأشخاص الذين يعانون من الحساسية لبروتين الحليب بعدم تناول الآيس كريم (البوظة)، والأشخاص الذين يعانون من نقص اللاكتوز بالحد من تناوله وفق روسيا اليوم.



وتشير الطبيبة في مقابلة مع Gazeta.Ru إلى أنه يجب على الأشخاص الذين يعانون من داء السكري واضطراب عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات والتهاب البنكرياس، استبعاد الآيس كريم (البوظة) من نظامهم الغذائي، لأنه يحتوي على سعرات حرارية عالية.



وتقول: "تحتوي 100 غرام من الأيس كريم على 200-300 سعرة حرارية. كما يحتوي على نسبة كبيرة من الكربوهيدرات البسيطة والدهون، ما يشكل عبئا إضافيا على البنكرياس، ويجعله يفرز كمية أكبر من الأنسولين والإنزيمات الأخرى. أما المصاصات المثلجة (Ice pop) فتحتوي على سعرات حرارية أقل وجميع مكوناتها طبيعية".



وتنصح الطبيبة بضرورة الاطلاع على مكونات الآيس الكريم التي تثبَّت على العبوة، حيث توضع بترتيب تنازلي وفق محتواها في المنتج. أي أن المكون الأول هو الأكثر في الآيس كريم، والأخير هو الأقل.



وتقول: "لا يمكن أن يحتوي الآيس كريم الحقيقي على زيوت نباتية ضمن مكوناته، ولا على بديل لدهن الحليب".

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