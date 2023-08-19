رغم قيمتها الغذائية- ما أضرار تناول الذرة على الريق؟

الوكيل الإخباري - الذرة أحد أنواع الحبوب المشهورة، ويستخلص منه زيت الذرة والنشاء وطحين الذرة، فهي غنية جدًا بالفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة، وبالتالي تقدم مجموعة من الفوائد الصحية، ولكن حين تناوله على معدة فارغة يتسبب في حدوث مشكلات هضمية.

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أضرار تناول الذرة على الريق





- الإسهال الشديد، لأن الذرة تحتوي على كمية عالية من الألياف الغذائية التي تتسبب في تسهيل حركة المعدة والأمعاء، مما يزيد خطر التعرض للإسهال.

- تناول الذرة على الريق يتسبب في الإصابة بانتفاخ المعدة.

- تناول الذرة على الريق يسبب تهيج القولون، لأنها من الألياف غير القابلة للذوبان السريع.

- كثرة إخراج الغازات من المعدة، لأن الألياف الكامنة بها غير قابلة للذوبان وتزيد من حجم البراز.

- القيء والتجشؤ والشعور بالغثيان.

- ارتفاع نسب السكر في الدم بالنسبة لمريض السكري، بسبب نسب الكربوهيدرات المرتفعة بها.

- عسر الهضم، بسبب كونها تحتوي على ألياف صعبة الهضم.

- تهييج الأمعاء والشعور بتقلصات في المعدة.

- الخمول والنعاس والشعور بالتخمة، لأنها تحتوي على نسب هائلة من النشا والكربوهيدرات.



القيمة الغذائية للذرة

تتكون الذرة بشكل رئيسي من الماء والكربوهيدرات، إلى جانب كمية قليلة من البروتين والدهون، وبشكل دقيق كل 100 جم من الذرة المسلوقة تحتوي على ما يلي:

- 96 سعرة حرارية.

- 73% من الماء.

- 3.4 جرام من البروتين.

- 21 جرام كربوهيدرات، والنشا هو المكون الرئيسي للكربوهيدرات في الذرة.

- 4.5 جرام سكر.

- 1.5 جرام دهون، ومنها 0.2 جرام فقط دهون مشبعة.

- 2.4 جرام ألياف.

- 0.02 جرام من الأوميجا 3، وما يقارب 0.59 جرام من الأوميجا 6.

- المنجنيز، وهو أحد المعادن المتوفرة بكميات كبيرة في الحبوب الكاملة والبقوليات.

- الفسفور.

- المغنيسيوم والزنك والنحاس والبوتاسيوم بنسب منخفضة.

- الفوليك أسيد وفيتامين ب5 وب3 وب6.

- مضادات الأكسدة مثل: حمض الفايتك واللوتين.

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