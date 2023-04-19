سببان لآلام المعدة من تناول كعك العيد

الوكيل الإخباري- يعاني بعض الأشخاص من آلام البطن بعد تناول الكعك، وغيره من أنواع المعجنات المختلفة من البسكويت والغريبة والبيتي فور، فما السبب الرئيسي وراء ذلك؟



نوضح في السطور التالية، سبب المعاناة من آلام البطن بعد تناول الكعك، وفقًا لما ذكره موقع "Live strong".



إذا كنت تعاني من آلام في المعدة فقط بعد تناول الخبز ، فقد يكون لديك عدم تحمل تجاه القمح.

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إذا كنت تعاني من آلام في المعدة بعد تناول الخبز والأطعمة الأخرى ، فقد يكون لديك حساسية تجاه الطعام.

التشخيص السريري ضروري للعلاج المناسب لأعراضك. في حين أن هذين الشرطين مختلفان تمامًا ، إلا أنهما يعاملان بنفس الطريقة: التخلص من جميع الأطعمة التي تحتوي على بروتينات القمح. يجب أن تتحدث مع طبيبك عن أعراضك وأن تخضع لاختبارات معينة من أجل التشخيص المناسب.



سبب المعاناة من آلام البطن بعد تناول الكعك

1- حساسية الطعام

تحتوي المعجنات على مكونات مختلفة تعتبر أطعمة شديدة الحساسية، مثل القمح والحليب والبيض وفول الصويا، وإذا كنت تعاني من حساسية تجاه واحد أو أكثر من تلك المكونات، فسوف تصاب بألم في المعدة وأعراض أخرى في غضون دقائق قليلة من تناولها.



وينتج ألم المعدة عن التهاب في الأمعاء ناتج عن إنتاج الهيستامين في الأنسجة الرخوة في الجهاز الهضمي، وتنتج الحساسية الغذائية عن خلل في جهاز المناعة، حيث يحدد الجسم البروتينات الموجودة في الطعام على أنها خطرة، مما يجعل الجسم يدافع عن نفسه عن طريق إنتاج الهيستامين والأجسام المضادة والمواد الكيميائية الأخرى.



ويمكن أن تؤدي هذه المواد الكيميائية إلى آلام في المعدة وأعراض أخرى شائعة لحساسية الطعام، مثل احتقان الأنف والربو والإسهال والغثيان والطفح الجلدي والشرى، وفي حالات نادرة، قد يكون ألم المعدة علامة على الحساسية المفرطة، وهي رد فعل تحسسي شديد ومهدِّد للحياة.



2- حساسية القمح

تحتوي المعجنات على الجلوتين، وهو بروتين موجود في القمح، وإذا كنت تعاني من عدم تحمله، يتفاعل جهازك المناعي معه عن طريق إتلاف الأمعاء.



ووفقًا للكلية الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي، يوجد الغلوتين في الشوفان والشعير والقمح، ولا يوجد سبب معروف لتفاعل الجهاز المناعي بالطريقة التي يتفاعل بها عند تناول الجلوتين، ولكن الضرر الذي يسببه يمكن أن يؤدي إلى مزيد من المضاعفات، مثل سوء التغذية وفقدان الوزن المفرط.



وتشمل الأعراض الأكثر شيوعًا من عدم تحمل الجلوتين الانتفاخ والغازات والضعف والتغيرات في حركات الأمعاء وفقدان الوزن.

الكونسلتو الطبي

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