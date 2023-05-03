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الأربعاء، 03-05-2023 10:20 ص

سببان مرضيان لتغير لون الجلد

أسباب_تغير_لون_الجلد


الوكيل الإخباري- حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في مصر ، من عرض يكشف عن الإصابة بأمراض خطيرة، عادةً ما يتجاهله بعض الأشخاص.

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وقال موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن العرض الذي يقصده هو "تغير لون الجلد بشكل مفاجئ".

وأوضح أن تغير لون الجلد قد يشير إلى قصور نشاط الغدة الكظرية الموجودة فوق الكلى، لافتًا إلى أنها مسئولة عن إنتاج هرمون الكورتيزون.


وأشار أستاذ طب الحالات الحرجة إلى أن الغدة الكظرية تقوم بإفراز هرمون الكورتيزون، استجابة للمادة التي تنتجها الغدة النخامية الموجودة في المخ.


وأضاف: "إذا كانت تعاني الغدة الكظرية من قصور في النشاط، تزيد الغدة النخامية من إنتاج مادتها، ومع ارتفاعها بالجسم، يحدث تغير في لون الجلد، خاصةً تحت الإبط وحول الرقبة".


وكشف موافي أن تغير لون الجلد ينذر أيضًا بمرض كان منتشرًا في مصر قديمًا بالمناطق الريفية، لكنه اختفى تمامًا الآن، يعرف باسم "البلاجرا".

ونقلًا عن موقع "Cleveland Clinic"، تحدث الإصابة بمرض البلاجرا، نتيجة لانخفاض مستويات فيتامين B3 (النياسين) بشكل حاد في الجسم، بسبب سوء التغذية.
واختتم حديثه بالتخذير من مرض آخر يؤدي إلى تغيير الجلد إلى اللون البرونزي وهو "ترسب الحديد"، مؤكدًا أنه شديد الخطورة، بسبب تأثيره على أعضاء حيوية في غاية الأهمية، مثل الكبد والبنكرياس.

 

الكونسلتو الطبي

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