5 أعراض في الوجه تشير إلى الإصابة بالسكري

الوكيل الإخباري- يشير داء السكري إلى مجموعة من الأمراض التي تؤثر على كيفية استهلاك الجسم لسكر الدم (الغلوكوز). والغلوكوز مصدر مهم لإمداد الطاقة إلى الخلايا التي تتكون منها العضلات والأنسجة. كما أنه المصدر الرئيسي لإمداد الدماغ بالطاقة.



تشمل حالات داء السكري المزمن النوعين الأول والثاني من داء السكري. وتشمل حالات داء السكري القابلة للعلاج مقدمات السكري والسكري الحملي.



وهناك عدد من الأعراض تنذر بالإصابة بمرض السكري، غير أن موقع «Times Of India»، نشر 5 أعراض تظهر على الوجه تشير إلى الإصابة بالسكري، وهي:



جفاف البشرة



تقشر الجلد حول العين



بطء التئام الجروح



تقرحات جلدية



بقع متقشرة لونها أصفر

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عكاظ

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