سرطان المعدة.. الأعراض وطرق العلاج

الوكيل الاخباري - سرطان المعدة هو سرطان يصيب أي جزء من المعدة وقد يمتد إلى المريء أو الأمعاء الدقيقة، ويتسبب في موت ما يقارب المليون شخص سنويا حول العالم.

اضافة اعلان



وعادة ما يبدأ سرطان المعدة في الخلايا المنتجة للمخاط التي تبطن المعدة، ويسمى هذا النوع من السرطان باسم السرطان الغدي.

وانخفضت معدلات الإصابة بالسرطان في الجزء الرئيسي من المعدة (جسم المعدة) في جميع أنحاء العالم على مدار العقود العديدة الماضية.



وخلال نفس الفترة أصبح السرطان في المنطقة التي يتقابل فيها الجزء العلوي من المعدة (فؤاد المعدة) مع الطرف السفلي من أنبوب البلع (المريء) أكثر شيوعا، وتسمى هذه المنطقة من المعدة الموصل المعدي المريئي.



* ولسرطان المعدة مجموعة من الأعراض هي:

- الإعياء.

- الشعور بالانتفاخ بعد تناول الطعام.

- الشعور بالامتلاء بعد تناول كميات صغيرة من الطعام.

- حموضة المعدة الشديدة والمستمرة.

- سوء الهضم الشديد الذي يتواجد دائما.

- الغثيان المستمر والغير مبرر.

- ألم المعدة.

- القئ المستمر.

- فقدان الوزن.



* أسباب سرطان المعدة:

وتأتي الإصابة بالسرطان بوجه عام عندما يحدث خطأ (طفرة) في الحمض النووي للخلية. وتسبب الطفرة نمو الخلية، وانقسامها بمعدل سريع، واستمرارها في الحياة عندما تموت الخلية الطبيعية.



ويرتبط هذا النوع من السرطان بالإصابة بمرض ارتجاع المريء، وبشكل أقل حدة بـ البدانة، والتدخين.

ويعتبر ارتجاع المريء هو الحالة الناتجة عن التدفق المتكرر لحمض المعدة عائدا إلى المريء.



وهناك علاقة قوية بين النظام الغذائي الغني بالأطعمة المدخنة والمالحة، وبين سرطان المعدة الذي يقع في الجزء الرئيسي من المعدة.



وقد انخفضت معدلات الإصابة بسرطان المعدة مع زيادة استخدام التبريد للحفاظ على الأطعمة في جميع أنحاء العالم.



* عوامل قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة وهي:

- النظام الغذائي الغني بالأطعمة المالحة والمدخنة.

- النظام الغذائي منخفض الفاكهة والخضروات.

- التاريخ العائلي من سرطان المعدة.

- العدوى بواسطة جرثومة المعدة.

- التهاب المعدة على المدى الطويل.

- فقر الدم الخبيث.

- التدخين.

- أورام المعدة الحميدة.



* نصائح يمكن اتباعها لتقليل خطر الإصابة بسرطان المعدة، وهي كالتالي:

- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، حيث أنها ترتبط بتقليل خطر الإصابة بسرطان المعدة.

- تناول المزيد من الفاكهة والخضروات في نظامك الغذائي كل يوم.

- تقليل كمية الأطعمة المالحة، والمدخنة التي تتناولها.

- الإقلاع عن التدخين.



* تشخيص سرطان المعدة:

تتضمن الفحوصات والإجراءات المستخدمة لتشخيص سرطان المعدة ما يلي:

- كاميرا صغيرة لرؤية داخل المعدة (التنظير العلوي)، حيث يتم تمرير أنبوب رفيع يحتوي على كاميرا صغيرة إلى أسفل الحلق، وفي المعدة. ويمكن أن يبحث طبيبك عن علامات السرطان، فإذا وجدت أي مناطق مشتبه بها، يمكن جمع قطعة من الأنسجة للتحليل (الخزعة).

- اختبارات التصوير، وتتضمن الأشعة المقطعية، ونوع خاص من الأشعة السينية الذي يسمى في بعض الأحيان ابتلاع الباريوم.

- العلاج الإشعاعي:

يستخدم العلاج الإشعاعي حزم عالية الطاقة، مثل الأشعة السينية والبروتونات، لقتل خلايا السرطان.



- العلاج الكيميائي:

العلاج الكيميائي عبارة عن العلاج بالعقاقير الذي يستخدم المواد الكيميائية لقتل خلايا السرطان. وتنتقل عقاقير العلاج الكيميائي في جميع أنحاء الجسم، وتقتل خلايا السرطان التي قد تنتشر خارج المعدة.



- العقاقير الموجهة:

يستخدم العلاج الموجه العقاقير التي تهاجم التشوهات المحددة داخل خلايا السرطان، أو التي يتم توجيهها إلى الجهاز المناعي لقتل خلايا السرطان (العلاج المناعي).



سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





