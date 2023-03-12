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سريع المفعول.. الولايات المتحدة تعتمد بخاخ أنف للصداع النصفي

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الوكيل الإخباري- وافقت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية يوم الجمعة على بخاخ أنف لتسكين الصداع النصفي من إنتاج شركة "فايزر"، وهو ما قد يمنح المرضى خيارا لمسكن سريع المفعول لآلام الشقيقة.

وقالت "فايزر" إنه تمت الموافقة على استخدام عقار "زافزبريت"، المعروف أيضا باسم "زافيجيبانت"، في تسكين الصداع النصفي الحاد المصحوب وغير المصحوب بهالة.

وتشير كلمة "الهالة إلى أي اضطراب عصبيي حدث قبل وقت وجيز من ظهور الصداع النصفي أو خلال تطوره.

وأوضحت "فايزر" أن البخاخ، الذي سيُعلن سعره عند إطلاقه في يوليو "من المتوقع أن يكون متقاربا في السعر مع عقاقير أخرى معتمدة من إدارة الأغذية والعقاقير للصداع النصفي".

ويحتوي العقار على ملصق تحذيري ينصح المرضى بالتوقف عن تعاطيه في حال تسبب في إحداث رد فعل فرط تحسسي مثل تورم الوجه أو الطفح الجلدي.

وأضافت "فايزر" زافزبريت وعقاقير أخرى لتسكين الصداع النصفي، من بينها "نورتيك أو.دي.تي"، إلى مجموعتها منتجاتها تلك من خلال استحواذها على شركة "بيوهافين" للمستحضرات الدوائية في صفقة بلغت قيمتها 11.6 مليار دولار.

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سكاي نيوز عربية

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