سيلان الأنف.. يمكنك معالجته باستنشاق هذه العشبة !

الوكيل الإخباري- هل تعاني من التهاب الجيوب الأنفية الشديدة؟ بالنسبة لأولئك الذين يعانون من مشكلة متكررة والتي تسبب الكثير من سيلان الأنف وانسدادها وآلام في عضلات الوجه والصداع والسعال والبرد، عليهم استخدام عشبة "الزعتر" استنشاق البخار لتهدئة وفتح الممرات الأنفية.

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الأشخاص الذين لديهم التهاب في الأنف من المحتمل أن تصاب بالحساسية والأورام الحميدة والربو وفقا لما ورد في موقع" health line"



الجيوب الأنفية هي أربعة تجاويف مقترنة في الرأس تعمل على تصريف المخاط من قنوات الأنف، كما يساعد الصرف على إبقاء الأنف نظيفًا وخاليًا من البكتيريا.



أنواعها



1- التهاب الجيوب الأنفية الجرثومي:

يحدث ذلك مع الظهور المفاجئ لنزلة برد وسيلان وانسداد في الأنف وألم في الرأس والوجه، كما تساعد المضادات الحيوية في تخفيفها.



2- التهاب المزمنة:

غالبًا ما يتسم بالاحتقان الشديد في الأنف والتصريف وآلام الوجه و الضغط وانسداد الأذنين وانخفاض حاسة الشم لمدة شهرين على الأقل.



3- التهاب تحت الحاد

يحدث هذا النوع من الجيوب الأنفية عندما لا يبدو أن أعراض الجيوب الأنفية تختفي لأشهر.



4- التهاب الحاد المتكرر

يستخدم هذا المصطلح عندما تعود الأعراض أربع مرات أو أكثر في عام واحد وتستمر أقل من أسبوعين في كل مرة.



العلامات والأعراض



التنقيط الأنفي أو المخاط الأنفي في التساقط من الحلق لأنه يؤلم

إفرازات أنفية صفراء أو انسداد في الأنف

الضغط على عضلات الوجه

آذان مسدودة ومضغوطة

رائحة الفم الكريهة

السعال المستمر والمزمن

ارهاق

ارتفاع في درجة الحرارة

فقدان الشهية

الشعور بالدوار والغثيان



العلاج



أدوية البرد والحساسية المتاحة دون وصفة طبية



الري بمحلول ملحي للأنف



شرب السوائل الساخنة (التهاب الجيوب الأنفية عدوى فيروسية والسوائل تساعدك).



مضادات حيوية



بخاخات الأنف



شطف الأنف بالمحلول الملحي



ومع ذلك، فإن إحدى الطرق المؤكدة لعلاج الجيوب الأنفية بشكل دائم هي استنشاق عشبة الزعتر قوي جدًا بالبخار ولها خصائص مضادة للبكتيريا والأكسدة.



كيف يعالج الزعتر الجيوب الأنفية؟

بحسب مايو كلينك لديه قدرات مضادة للأكسدة، ويستخدم زيته كعلاج بديل عدوى الجيوب الأنفية.



كما يمتلك أيضًا خصائص مضادة للالتهابات مثل تخفيف التورم في تجاويف الأنف وتسهيل تدفق المخاط في الممرات الأنفية بحرية.



طريقة الاستخدام

يمكنك استخدام زيت الزعتر العطري، ووضع بضع قطرات في الماء المغلي واستنشاق البخار 2-3 مرات في اليوم



أو خذ ساقًا طازجة من العشب واغليها لمدة 2-3 دقائق في قدر من الماء، وضع منشفة على رأسك واستنشاق الأبخرة لمدة 10 دقائق.



سيؤدي استخدام أي من الطريقتين إلى فتح احتقان الجيوب الأنفية والصدر والرئة في وقت قصير ويعطيك راحة دائمة.

مصراوي