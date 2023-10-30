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الإثنين، 30-10-2023 01:35 م

شرب القهوة يفيد الكلى لمرضى السكري

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الوكيل الإخباري - أضافت دراسة هولندية جديدة القهوة إلى قائمة الأشياء التي تحافظ على صحة الكلى للأشخاص بشكل عام، ولمرضى السكري أيضاً.

وتمتاز هذه الدراسة بأنها استندت إلى بيانات 80 ألف شخص، تضمنت تحليل لعينات البول.

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ووجد البحث أن كل كوب من القهوة يرتبط بانخفاض تلف الكلى، بما يصل إلى أربعة أكواب كحد أقصى .

 

وأظهر البحث أن كوبين يحققان فوائد صحية أكثر من كوب واحد، في حين أن 3 أكواب توفر فوائد أكثر.. وتتوقف هذه الفائدة المتزايدة بعد 4 أكواب.


وما سبق ينطبق على القهوة السوداء من دون سكر أو أي إضافات أخرى غير صحية.


وقالت الباحثة أنيك فان ويستين من جامعة فاغينيننغن: "حقيقة أننا لا نولي سوى القليل من الاهتمام لصحة الكلى ليست مفاجئة، لأن تلف الكلى يسبب في البداية شكاوي بسيطة فقط، التعب والحكة والتعرض للبرد، على سبيل المثال".


وقالت النتائج إن الآثار الإيجابية للقهوة تكون أكثر وضوحاً بالنسبة للأشخاص المصابين بالسكري.

 

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