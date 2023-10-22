الأحد 22-10-2023
الوكيل الاخباري

الملك يستقبل مسؤولاً عسكرياً بريطانياً ويؤكد ضرورة وقف الحرب

"اليونيسف" تطلق تحذيرا عاجلا بشأن أطفال غزة

رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد يؤدون اليمين القانونية أمام الملك

مُحملة بالمساعدات.. ادخال 17 شاحنة عبر معبر رفح اليوم

هل ستتأثر مصر بالاعصار "تيج" ؟

صحة غزة: الاحتلال ارتكب 24 مجزرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

القبض على عامل في إحدى البلديات قام بسرقة مركبة تابعة للبلدية

50 % من الوحدات السكنية بقطاع غزة تضررت جراء الغارات الإسرائيلية

صحة غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 4651 شهيداً

الحكومة الإسرائيلية تلغي وزارة الإعلام

عاجل

كتائب القسام تستهدف "بيت شيمش" غرب القدس المحتلة برشقة صاروخية

الأحد، 22-10-2023 12:22 م

صعوبة الاستيقاظ من النوم- ما السبب؟

2023_5_7_14_35_13_396


الوكيل الإخباري - يجد بعض الأشخاص صعوبة بالغة في الاستيقاظ من النوم في الصباح، لدرجة أنه على الرغم من أنهم يحركون أجسادهم، إلا أن دماغهم لا زال لا يعمل بالشكل الجيد.

اضافة اعلان


أسباب صعوبة الاستيقاظ من النوم

 

1- الحرمان من النوم
الحرمان من النوم يمكن أن يجعل من الصعب الاستيقاظ، وقد يكون هذا أكثر احتمالا في المواقف التي يتعين عليك فيها الاستيقاظ مبكرًا عن المعتاد، مثل ضبط المنبه مبكرًا بسبب الارتباط بالعمل أو المدرسة.


2- مستويات عالية من الأدينوزين
قد تستمر أعراض صعوبة الاستيقاظ من النوم صباحًا لبضع دقائق أو حتى ساعة أو أكثر، وتشير إحدى النظريات إلى أن السبب هو ناقل عصبي، يسمى الأدينوزين.

وقد يتراكم ذلك الناقل العصبي في الدماغ أثناء النوم مما يؤدي إلى صعوبة الاستيقاظ من النوم والشعور الشديد بالنعاس.


3- اضطرابات النوم
قد تؤدي اضطرابات النوم، مثل انقطاع التنفس أثناء النوم واضطراب مرحلة النوم والاستيقاظ المتأخر، إلى تفاقم حدة حالة صعوبة الاستيقاظ من النوم.
وقد تشمل الأعراض الأخرى لانقطاع التنفس أثناء النوم الشخير، نوبات اللهاث أو الاختناق، توقف في التنفس، كثرة التبول في الليل، طحن الأسنان، الأرق، وفرط النوم مجهول السبب.


والأرق هو أحد الأعراض الرئيسية لاضطراب مرحلة النوم والاستيقاظ المتأخر، حيث يقترن بتأخر القدرة الطبيعية على النوم في بداية الليل، ولا ينام الشخص المصاب بهذا الاضطراب إلا في وقت متأخر ثم يجد صعوبة في الاستيقاظ.


4- مشكلات الصحة العقلية
عادة ما يساهم التوتر والقلق في الأرق، مما قد يجعل الاستيقاظ أكثر صعوبة، وهناك حالات أخرى مرتبطة بالصحة العقلية قد تسبب نفس الحالة، مثل الاكتئاب أو الاضطراب ثنائي القطب، والتي يمكن أن تجعل من الصعب على الأشخاص النهوض من السرير.
ووجدت بعض الدراسات أن الأطفال الذين يعانون من اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD) قد يواجهون صعوبة في الاستيقاظ، بالإضافة إلى اضطرابات النوم الأخرى.

 

الكونسلتو 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
14117

فئات الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام

1598739247_970_25572_

طرق منزلية للتخلص من احتقان الأنف

2022_5_23_15_48_46_557

فاكهة الجاك فروت.. إليك فوائدها الصحية

20231022102624741

المشي قبل الجراحة يقلل المضاعفات

583b2367034967a0ce937601bc54708f1734317f

دراسة: النوم أقل من 5 ساعات في الليلة قد يزيد خطر الاكتئاب!

2021_10_24_15_26_3_921

كيف تحاربين سرطان الثدي بهذا النظام الغذائي؟

أخبار متعلقة
93-084531-8-unhelpful-sleep-myths_700x400

4 أمراض يحميك منها النوم- تعرف عليها

tbl_articles_article_21310_7142996c632-9b7c-47a8-b9df-5b894a041323

كيفية التعامل مع الإجهاد والحصول على قسط كاف من النوم

tbl_articles_article_25810_754a005753a-ec3d-46cd-afee-057c096aa168

اسباب الشعور بالنعاس بعد تناول الطعام

6

الشخير.. نسبة الخطر مرتفعة للغاية