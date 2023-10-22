صعوبة الاستيقاظ من النوم- ما السبب؟

الوكيل الإخباري - يجد بعض الأشخاص صعوبة بالغة في الاستيقاظ من النوم في الصباح، لدرجة أنه على الرغم من أنهم يحركون أجسادهم، إلا أن دماغهم لا زال لا يعمل بالشكل الجيد.

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أسباب صعوبة الاستيقاظ من النوم



1- الحرمان من النوم

الحرمان من النوم يمكن أن يجعل من الصعب الاستيقاظ، وقد يكون هذا أكثر احتمالا في المواقف التي يتعين عليك فيها الاستيقاظ مبكرًا عن المعتاد، مثل ضبط المنبه مبكرًا بسبب الارتباط بالعمل أو المدرسة.



2- مستويات عالية من الأدينوزين

قد تستمر أعراض صعوبة الاستيقاظ من النوم صباحًا لبضع دقائق أو حتى ساعة أو أكثر، وتشير إحدى النظريات إلى أن السبب هو ناقل عصبي، يسمى الأدينوزين.

وقد يتراكم ذلك الناقل العصبي في الدماغ أثناء النوم مما يؤدي إلى صعوبة الاستيقاظ من النوم والشعور الشديد بالنعاس.



3- اضطرابات النوم

قد تؤدي اضطرابات النوم، مثل انقطاع التنفس أثناء النوم واضطراب مرحلة النوم والاستيقاظ المتأخر، إلى تفاقم حدة حالة صعوبة الاستيقاظ من النوم.

وقد تشمل الأعراض الأخرى لانقطاع التنفس أثناء النوم الشخير، نوبات اللهاث أو الاختناق، توقف في التنفس، كثرة التبول في الليل، طحن الأسنان، الأرق، وفرط النوم مجهول السبب.



والأرق هو أحد الأعراض الرئيسية لاضطراب مرحلة النوم والاستيقاظ المتأخر، حيث يقترن بتأخر القدرة الطبيعية على النوم في بداية الليل، ولا ينام الشخص المصاب بهذا الاضطراب إلا في وقت متأخر ثم يجد صعوبة في الاستيقاظ.



4- مشكلات الصحة العقلية

عادة ما يساهم التوتر والقلق في الأرق، مما قد يجعل الاستيقاظ أكثر صعوبة، وهناك حالات أخرى مرتبطة بالصحة العقلية قد تسبب نفس الحالة، مثل الاكتئاب أو الاضطراب ثنائي القطب، والتي يمكن أن تجعل من الصعب على الأشخاص النهوض من السرير.

ووجدت بعض الدراسات أن الأطفال الذين يعانون من اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD) قد يواجهون صعوبة في الاستيقاظ، بالإضافة إلى اضطرابات النوم الأخرى.

الكونسلتو

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