الثلاثاء 26-09-2023
الوكيل الاخباري

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل رئيس اللجنة العسكرية لقيادة حلف الناتو

ايعاز صادر عن وزير المياه والري

أول قرارات حكومة الخصاونة بعد التعديل الوزاري

توجيهات من جلالة الملك الى الحكومة

الضمان: نسبة فائدة التقسيط على الأفراد المدينين للمؤسسة 5% ولا زيادة عليها

بسبب حفل عمرو دياب .. 99 % نسبة اشغال فنادق العقبة نهاية الأسبوع الحالي

انطلاق فعاليات سابلة الحسن للشباب 2023

مؤتمر إقليمي حول المشاركة الاقتصادية للمرأة في الوطن العربي

(بترا) تختتم برنامجا تدريبيا حول الإعلام الرقمي وإنتاج المحتوى

هذا ما فعله مجلس الوزراء بعد اداء اليمين أمام الملك

الثلاثاء، 26-09-2023 03:41 م

اسباب الشعور بالنعاس بعد تناول الطعام

tbl_articles_article_25810_754a005753a-ec3d-46cd-afee-057c096aa168


الوكيل الإخباري - يشعر بعض الأشخاص بالرغبة في النعاس بعد تناول الطعام، وخاصًة عند تناول أنواع معينة من الأطعمة، ولا يدركون السبب الرئيسي وراء تلك الحالة.

اضافة اعلان


ما الذي يسبب الشعور بالنعاس بعد الطعام؟
- نوع الطعام: الوجبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات أو الدهون من المرجح أن تجعلك متعبًا أكثر من الوجبات التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين.
- مقدار ما تأكله: إن تناول الكثير من السعرات الحرارية في وجبة واحدة يرتبط أيضًا بالتعب بعد تناول الطعام.
- وقت تناول الطعام: يمكن أن يؤثر توقيت الوجبات على مستويات الطاقة في الجسم.
- عناصر غذائية محددة: تظهر الأبحاث أن التربتوفان والميلاتونين والمغذيات النباتية الأخرى تعزز الشعور بالنعاس بعد تناول الطعام.

 

ما هي الأطعمة التي تسبب النعاس بعد تناولها؟

- الميلاتونين
الميلاتونين هو هرمون يفرزه الدماغ استجابة للظلام، ويحفز العقل والجسم على البدء في الاسترخاء خلال النهار ويجعلك تشعر بالنعاس، ويوجد الميلاتونين في العديد من الأطعمة وقد يساهم في انخفاض الطاقة بعد الوجبة.
وتشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الميلاتونين الشعير، حبوب الذرة، التوت البري، الخيار، البيض، الشوفان، وسمك السالمون، وغيرهم.


- التربتوفان
التربتوفان هو حمض أميني قد يجعلك تشعر بالنعاس قليلا، ويحول الجسم التربتوفان إلى السيروتونين ثم إلى الميلاتونين، والذي يمكن أن يجعلك متعبًا.
وتشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من التربتوفان الدواجن، بياض البيض، السمك، اللبن، الفول السوداني، وحبوب السمسم.


- الكربوهيدرات
تظهر الأبحاث أن الوجبات الغنية بالكربوهيدرات يمكن أن تجعلك متعبًا، ويقوم جسمك بتحويل الكربوهيدرات إلى سكر، ويمكن أن تؤدي الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم بسرعة ثم انهيارها، وهذا الانخفاض في مستويات السكر يمكن أن يجعلك تشعر بالنعاس بعد تناول الطعام.

وتشمل الأطعمة التي تحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم عالية، المخبوزات، مثل الخبز الأبيض أو خبز القمح، الحبوب، مثل رقائق الذرة والشوفان سريع التحضير، والبطاطا، والبطيخ، والأرز الأبيض.

 

- الدهون
يرتبط ارتفاع استهلاك الدهون بزيادة الشعور بالتعب أثناء النهار، ويختلف ذلك اعتمادًا على نوعها، حيث تشير الدراسات إلى أن نوع الدهون يحدث فرقًا كبيرًا، حيث ثبت أن الدهون المشبعة والدهون المتحولة تزيد من التعب بعد الوجبة.
وتشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون غير الصحية المخبوزات، اللحم، السمن، الجبن، لحم الدواجن داكن اللون، وخاصة ذات الجلد، وغيرهم.

 

الكونسلتو 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2023_9_19_18_10_12_565

رغم فوائدها.. 4 أمراض قد تمنعك من تناول الجوافة

2019_2_10_19_9_7_740

أسباب ارتفاع ضغط الدم

Doc-P-1110996-638313205173492419-780x470

خيارات غذائية 'خاطئة' تبطل فوائد الوجبات الصحية... اكتشفها!

9202114162547551438616

اكتئاب الخريف الموسمي .. ما هي أعراضه وطرق علاجه ؟

gWVKD

فاكهة شائعة تعمل على خفض الكوليسترول

0

4 علامات تحذيرية للإصابة بمرض خطير في المعدة

أخبار متعلقة
45454

من أجل 'ليلة مريحة'.. أطعمة تساعد على النوم

الدماغ-رئيسية-369

دراسة ترى إمكانية استخدام خلايا الدماغ للتخلص من النعاس تماماً