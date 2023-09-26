اسباب الشعور بالنعاس بعد تناول الطعام

الوكيل الإخباري - يشعر بعض الأشخاص بالرغبة في النعاس بعد تناول الطعام، وخاصًة عند تناول أنواع معينة من الأطعمة، ولا يدركون السبب الرئيسي وراء تلك الحالة.

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ما الذي يسبب الشعور بالنعاس بعد الطعام؟

- نوع الطعام: الوجبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات أو الدهون من المرجح أن تجعلك متعبًا أكثر من الوجبات التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين.

- مقدار ما تأكله: إن تناول الكثير من السعرات الحرارية في وجبة واحدة يرتبط أيضًا بالتعب بعد تناول الطعام.

- وقت تناول الطعام: يمكن أن يؤثر توقيت الوجبات على مستويات الطاقة في الجسم.

- عناصر غذائية محددة: تظهر الأبحاث أن التربتوفان والميلاتونين والمغذيات النباتية الأخرى تعزز الشعور بالنعاس بعد تناول الطعام.



ما هي الأطعمة التي تسبب النعاس بعد تناولها؟



- الميلاتونين

الميلاتونين هو هرمون يفرزه الدماغ استجابة للظلام، ويحفز العقل والجسم على البدء في الاسترخاء خلال النهار ويجعلك تشعر بالنعاس، ويوجد الميلاتونين في العديد من الأطعمة وقد يساهم في انخفاض الطاقة بعد الوجبة.

وتشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الميلاتونين الشعير، حبوب الذرة، التوت البري، الخيار، البيض، الشوفان، وسمك السالمون، وغيرهم.



- التربتوفان

التربتوفان هو حمض أميني قد يجعلك تشعر بالنعاس قليلا، ويحول الجسم التربتوفان إلى السيروتونين ثم إلى الميلاتونين، والذي يمكن أن يجعلك متعبًا.

وتشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من التربتوفان الدواجن، بياض البيض، السمك، اللبن، الفول السوداني، وحبوب السمسم.



- الكربوهيدرات

تظهر الأبحاث أن الوجبات الغنية بالكربوهيدرات يمكن أن تجعلك متعبًا، ويقوم جسمك بتحويل الكربوهيدرات إلى سكر، ويمكن أن تؤدي الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم بسرعة ثم انهيارها، وهذا الانخفاض في مستويات السكر يمكن أن يجعلك تشعر بالنعاس بعد تناول الطعام.

وتشمل الأطعمة التي تحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم عالية، المخبوزات، مثل الخبز الأبيض أو خبز القمح، الحبوب، مثل رقائق الذرة والشوفان سريع التحضير، والبطاطا، والبطيخ، والأرز الأبيض.



- الدهون

يرتبط ارتفاع استهلاك الدهون بزيادة الشعور بالتعب أثناء النهار، ويختلف ذلك اعتمادًا على نوعها، حيث تشير الدراسات إلى أن نوع الدهون يحدث فرقًا كبيرًا، حيث ثبت أن الدهون المشبعة والدهون المتحولة تزيد من التعب بعد الوجبة.

وتشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون غير الصحية المخبوزات، اللحم، السمن، الجبن، لحم الدواجن داكن اللون، وخاصة ذات الجلد، وغيرهم.

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