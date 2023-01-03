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الثلاثاء، 03-01-2023 10:44 ص

صور تكشف اللون الطبيعي للأظافر وأخرى قد تدل على حالات صحية مزمنة

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الوكيل الإخباري-لا ينتبه معظم الأشخاص إلى شكل أظافرهم، مع العلم أن تغير لونها قد يكون له دلالات خطيرة، حيث يشير في بعض الأحيان إلى الإصابة بعدد من الأمراض.

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اللون الطبيعي للأظافر
في هذا الصدد، أوصت الدكتورة غادة نصر، أستاذ الصحة العامة بكلية طب جامعة عين شمس في مصر ، بفحص الأظافر من حينٍ لآخر، مع ضرورة الذهاب للطبيب إذا تغير لونها من الشفاف المائل للوردي إلى لون آخر.

 



ألوان الأظافر ودلالاتها

وأكدت غادة أن الأمراض التي تكشف عنها الأظافر تختلف حسب اللون الذي تتغير إليه، كما هو موضح فيما يلي:


لون الأظافر الشاحب




ظهور الأظافر باللون الشاحب عادةً ما يدل على معاناة الإنسان من سوء التغذية، وقد ينذر بخطر الإصابة بفقر الدم أو وجود مشكلة في الكلى.


لون الأظافر الأزرق


يجب الإسراع في طلب المساعدة الطبية، إذا تحولت الأظافر إلى اللون الأزرق، لأن ازرقاقها يعتبر عرضًا على نقص الأكسجين في الدم أو الإصابة بالتسمم.


لون الأظافر الداكن


إذا كانت الأظافر تميل إلى اللون الداكن، فهذا يعني على انتقال عدوى فطرية داخل الجسم أو الإصابة بأحد أمراض المناعة الذاتية.


بقع بيضاء على الأظافر


عندما تنخفض مستويات بعض الفيتامينات والمعادن في الجسم، مثل معدن الحديد أو فيتامين B12، تظهر بقع بيضاء على الأظافر، للإشارة على الإصابة بسوء التغذية أو الأنيميا.


علام يشير تشقق الأظافر؟

 
واختتمت أستاذ الصحة العامة حديثها بالتحذير من تشقق الأظافر أو خشونة سطحها الخارجي، لأن هذه الأعراض تخبر المريض بأنه مصاب بأحد أمراض الغدة الدرقية.


 

الكونسلتو الطبي

 


 




 

 


 

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