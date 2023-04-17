ضارة على الكلى .. طبيب يحذر من عادة خاطئة يرتكبها الكثيرون في رمضان

الوكيل الإخباري- حذر الطبيب حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في مصر ، من عادة خاطئة يرتكبها العديد من الأشخاص خلال شهر رمضان المبارك.

اضافة اعلان



وقال موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن العادة الخاطئة التي يقصدها هي "قلة شرب الماء في رمضان".



وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن انخفاض البول من علامات قلة شرب الماء في رمضان، مؤكدًا أن أضرارها لا تقتصر فقط على جفاف الجسم، بل تشمل أيضًا الإصابة بالفشل الكلوي.



وأوضح أن قلة شرب الماء تزيد من خطر الإصابة بالفشل الكلوي، لأن مع انخفاض السوائل في الجسم ترتفع مستويات الكرياتينين في الدم بشكل حاد.



وأكد موافي أن كبار السن من الفئات التي لا تشرب ما يكفي من الماء على مدار اليوم، لأن مع التقدم في العمر يقل الشعور بالعطش، وكذلك الجوع، مشددًا على ضرورة إعطائهم كوب من المياه كل 4 ساعات.



الكونسلتو الطبي

اظهار أخبار متعلقة

