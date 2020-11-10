ضعف السمع مؤشر على 5 مشاكل صحية

الوكيل الاخباري - يجهل الكثير أن هناك صلة بين ضعف السمع وبعض الحالات والمشاكل الصحية الأخرى.



فإذا كنت تعاني من ضعف مفاجئ في السمع، فلا بد من استشارة طبيب لمعرفة المشكلة التي قد تتعدى مجرد تراجع القدرة على السمع بوضوح، بل ربما ترتبط بأمراض أخرى أكثر خطورة.



* فيما يلي مجموعة من الأمراض المرتبطة بضعف السمع:

- داء السكري.

- الخرف.

- أمراض القلب والأوعية الدموية.

- مرض مينير (نوبات الدوار والغثيان).

- طنين الأذن.

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