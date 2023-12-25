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الإثنين، 25-12-2023 04:58 م

ارتفاع الضغط والكوليسترول يضاعف الخطر على القلب

أعراض-ارتفاع-الكولسترول


الوكيل الإخباري - أفاد باحثون بأن ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول قبل سن 55 يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب في وقت لاحق من الحياة، وأن الخطر يظل قائماً، حتى لو اتخذ الفرد خطوات للسيطرة على هذه الحالات بعد سن الـ 55.

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وأجرى الدراسة باحثون في إمبريال كوليدج لندن، استناداً إلى تحليل 3 عينات عشوائية لأكثر من 136 ألف شخص.


وبحسب "مديكال نيوز توداي"، أشار الباحثون إلى أن أمراض القلب عادة ما تكون نتيجة لتراكم عوامل الخطر، بما في ذلك الوراثة. ومع ذلك، مع التقدم في السن، تلعب الوراثة دوراً أقل.


وقالت النتائج: "مع تقدمنا في السن، تتولى عوامل أخرى المسؤولية، مثل التدخين ونمط الحياة غير المستقر وعادات الأكل السيئة، وتتولى دور الوراثة".


وتوصل الباحثون إلى "الحاجة إلى تعديل هذه العوامل في وقت مبكر لتقليل خطر ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم"


ولفتت النتائج إلى "أنه كلما طالت فترة ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، زادت فرصة الإصابة بأمراض القلب".


وأشار الباحثون إلى أن علاج الشباب الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الانقباضي أو زيادة الكوليسترول مبكرا أمر ضروري لتقليل التعرض المتراكم طوال حياتهم.

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