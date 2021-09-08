طبيبة أمريكية: بصلة في جوربك أثناء النوم تخلصك من هذه الأمراض

الوكيل الاخباري - يرتبط البصل غالبا لدى البعض بإسالة الدموع، وعند آخرين بالتسبب في انتفاخات القولون، ولدى كثيرين بالإسهام في جعل الطعام أكثر لذة.

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لكن هل تعلم أنه يمكنك استخدام البصل لأشياء أخرى تتعلق بصحتك العامة، نظرا لقدرته على أن يكون مخلصا لك من العديد من الأمراض المؤلمة.



ووفقا لموقع تيبس آند تريكس، تؤكد الدكتورة لورين فيدر، طبيبة المعالجة المثلية في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، أن الوظيفة الطبية للبصل، تساعد في الوقاية من نزلات البرد والتهابات المثانة وأوجاع الأذن وآلام الأسنان، ومجموعة كبيرة من الأمراض الاخرى.



وترى أن الحضارات القديمة استفادت منه كثيرا في علاج أمراض مختلفة، خاصة في الصين، حيث كان استخدام البصل في الطب شائعًا للغاية لفترة طويلة.



وتلفت فيدر إلى أنه يستحق المحاولة والتجربة، ضاربة المثل بأن العلوم الطبية أثبتت وجود أكثر من 7000 عصب في القدم على اتصال بجسم الإنسان بالكامل، لذا تنصح الطبيبة الأمريكية بوضع بصلة في جوربك أثناء النوم، حيث يمكن لهذه المحاولة أن تفعل المعجزات لأكثر من مجرد قدميك.



وتوضح: بمجرد وضع البصل في جوربك، فإنه سينظف جسمك بالكامل، سوف يمتص البكتيريا والجراثيم من جسمك، ولأن جلد قدميك رقيق جدًا، يتم امتصاص البكتيريا والمواد الكيميائية الجيدة في دمك بشكل أسرع.



وتؤكد أن هذه الطريقة، يقوم من خلالها البصل أيضًا بتطهير دمك، وكل ذلك وأنت نائم!



وعن الطريقة تقول فيدر إنها تتم عن طريق تقطيع بصلة إلى نصفين، ووضعها في الجورب مقابل الكعب، قبل الذهاب إلى النوم مباشرة.



وتشير إلى أن هذ التجربة تساعد على التخلص من البرد بشكل أسرع، وتساعد كذلك على الشعور بالتحسن بسبب خصائصه العلاجية المذهلة.



وتنصح الطبيبة الأمريكية بضرورة استخدام بصل بيولوجي بغير رش، محذرة من أنه إذا لم تفعل ذلك، فإن المواد الكيميائية الضارة ستنتقل إلى دمك وهذا عكس ما تريد تحقيقه.





المصدر : سبوتنك