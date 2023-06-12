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الإثنين، 12-06-2023 11:59 ص

طبيبة تكشف أسباب ارتعاش العينين

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الوكيل الإخباري- أعلنت الدكتورة ديانا أندرييفا أخصائية طب الأعصاب، أن سبب رعشة العينين قد تكون ناجمة عن الإجهاد أو اضطراب النوم وتناول القهوة.

وتشير الطبيبة في حديث لصحيفة "إزفيستيا" إلى أن ارتعاش الجفن يسمى تموجا عضليا (ارتجافا) حميدا، أسبابه مختلفة.

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ووفقا لها، يقصد بالتموج العضلي الحميد كل ما يختفي من تلقاء نفسه في غضون بضعة أيام أو خلال أسبوعين. تحدث هذه الحالة نتيجة تشنج ألياف العضلة الدائرية للعين.


وتقول: "أسباب ارتعاش الجفون مختلفة. أهمها الإجهاد والتعب واستخدام الكمبيوتر أو الهاتف الذكي فترة طويلة، وكذلك اضطراب النوم  وتناول مشروبات تحتوي على نسبة عالية من الكافيين".


وتنصح الطبيبة للتخلص من هذه الحالة باتباع نظام عمل وراحة ونظام النوم وتجنب المواقف العصيبة والتقليل من تناول القهوة والاقلاع عن التدخين.


وتقول: "إذا استمر ارتعاش العين أكثر من أسبوعين مع تدلي الجفن وارتعاش أجزاء أخرى من الوجه والوذمة وآلام واحمرار العينين أوالجفون وغيرها من الأعراض المقلقة من الضروري مراجعة الطبيب المختص".

 

روسيا اليوم 

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