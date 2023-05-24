طبيبة تكشف طريقة للتعامل مع الشعور الكاذب بالجوع

الوكيل الإخباري-اوضحت الدكتورة زهرة بافلوفا أخصائية الغدد الصماء الروسية، لمكافحة الشعور الكاذب بالجوع، يجب تغيير النشاط والإكثار من شرب الماء.

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وتشير بافلوفا، إلى أن الشعور بالجوع غالبا ما يظهر عند التحول إلى اتباع نظام غذائي صحي، حتى أنه أحيانا يمكن الخلط بينه وبين الشعور بالعطش. لذلك يجب شرب ما لا يقل عن لترين من الماء في اليوم.



وبالإضافة إلى ذلك يجب الحفاظ على الفاصل الزمني بين تناول الوجبات الرئيسية 3-5 ساعات.



وتؤكد الطبيبة على أن تناول الفاكهة فقط مضر لأنه يؤدي إلى ارتفاع حاد في مستوى الأنسولين والشعور بالجوع. لذلك من الأفضل تناول تفاحة أو موزة مع الزبادي مثلا أو الجبن.



ووفقا لها، تظهر الرغبة بتناول شيء ما ضار عادة بسبب الإجهاد العقلي. لذلك تنصح في هذه الحالة بالقيام بنشاط بدني ، حيث سيركز الدماغ على توجيه العضلات. كما يمكن التغلب على الشعور الكاذب بالجوع بتنظيف الأسنان قبل الساعة التاسعة مساء.



روسيا اليوم