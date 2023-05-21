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الأحد، 21-05-2023 03:34 م

سيدة بريطانية تروي كيف نجت من النوبة القلبية والاعراض التي شعرت بها

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الوكيل الإخباري- استيقظت امرأة تبلغ من العمر 45 عامًا، شاعرة بأعراض غريبة، ولكنها لم تتوقع قط أن الأمر مرتبط بتعرضها للنوبة القلبية.

وقالت جيل ويلسون: "استيقظت من النوم، وأحسست بشيء من الدوخة والدوران، بجانب تنميل وعدم راحة في منطقة الصدر"، حسبما نشر موقع "The sun" البريطانية .

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وأضافت ويلسون: "كنت أعتقد أن هذه الأعراض بسبب سوء الهضم واضطرابات في المعدة، لكن عائلتي لم تظن ذلك، وأقنعوني بالذهاب إلى المستشفى."


وتابعت المرأة الأربعينية: "عندما وصلت إلى المستشفى، اكتشفت ارتفاع معدلات الكوليسترول بشكل كبير، وبالتالي تعرضت للنوبة القلبية، وكان عليّ الخضوع لعملية جراحية على الفور."


وأوضحت: "لقد قام الأطباء تركيب 3 دعامات، ثم قاموا بتركيب مجازة قلب واحدة و3 دعامات أخرى، وتم كتابة تصريح خروج لها من المستشفى بعد شهر."


"لم يكن نظامي الغذائي غير صحي من قبل، ولكنني كنت أضيف كمية كبيرة من الملح إلى جميع الوجبات بشكل يجعل أصدقائي يسخرون مني"، بهذه الكلمات شرحت ويلسون السبب الرئيس وراء إصابتها بارتفاع الكوليسترول وضغط الدم وحدوث النوبة القلبية لديها.


واستكملت:" كنت أضيف كمية هائلة من الملح إلى البطاطس المشوية في الفرن والخضروات المسلوقة، أما الآن، فلا استعمل الملح على الإطلاق."


واختتمت: "صرت الآن أحافظ على المشي 12 ألف خطوة كل يوم، مع التركيز على النظام الغذائي الصحي للغاية."


الجدير بالذكر أن النوبة القلبية قد تحدث عندما لا يحصل جزء من عضلة القلب على كمية كافية من الدم المطلوب، ومن ثم يشعر المصاب ببعض الأعراض التي تستوجب زيارة الطوارئ على الفور، مثل ألم الكتفين أو الفك أو الرقبة أو الظهور مع إحساس بعدم الراحة في منطقة الصدر والإجهاد الشديد وضيق التنفس.


 

الكونسلتو الطبي 

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