طبيب يحذر مرضى السكري من هذه الأطعمة

الوكيل الاخباري - يعتبر النظام الغذائي من أهم الإرشادات التي يجب على مريض السكري اتباعها، وذلك للتحكم في مستويات السكري في الدم، لذلك هناك بعض الأطعمة التي يجب عليه عدم الإفراط في تناولها.



وفي هذا الصدد، يحذر الدكتور أسامة حمدي، أستاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد، مرضى السكري من الإكثار من تناول اللحوم الحمراء، لافتًا إلى أنه يجب تناولها مرة أو مرتين أسبوعيا.



وأوضح حمدي أن الدهون المشبعة في اللحوم ضارة جدا لمريض السكري، عكس الألبان، كون الأخيرة قصيرة ومتوسطة الطول، مؤكدًا أن الأخطر دهون اللحوم المصنعة مثل اللانشون والهوت دوج، كونها تشمل مواد مضرة للقلب.



وتابع: أن الألبان المخمرة مثل الزبادي واللبن الرايب مفيدة جدا كونها تحسن بكتيريا الأمعاء، مؤكدًا أن الفركتوز المتواجد في الفاكهة غير ضار خاصة في وجود الألياف، ناصحا مرضى السكري بتناول حبة واحدة من أي فاكهة.



وتابع حمديي: مسموح لمرضى السكر بكل أنواع الفواكه لكن في حدود، فعلى سبيل المثال لا يوجد ضرر من تناول حبة بلحة أو اثنتين في رمضان، هناك مأكولات ضارة لمرضى السكر لكن ليست الفاكهة والخضراوات والأسماك ومنتجات الألبان»، مشيرا إلى أن منتجات الألبان لا تضر مريض السكر، لكنها قد تؤثر على الوزن، وفقا لآخر الأبحاث، كون الدهون المشبعة في منتجات الألبان مفيدة بشكل عام.





ونصح ونفى ما يتردد حول تسبب الجبن الرومي في الإضرار بمرضى السكر .

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