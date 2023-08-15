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الثلاثاء، 15-08-2023 07:51 ص

تحذير من ارتفاع هذا الحمض بالدم

كك


الوكيل الاخباري - حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من ارتفاع حمض اليوريك في الدم، لأنه يؤثر سلبًا على صحة الكلى.

وقال موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن حمض اليوريك هو نتاج عملية تكسير الجسم للبروتينات.

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وأضاف أن المعدل الطبيعي لحمض اليوريك يتراوح بين 4 و6 ملغ / ديسيلتر، مؤكدًا أن زيادته عن هذا الحد يشكل خطرًا كبيرًا على الكلى.


وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة أن ارتفاع حمض اليوريك بالدم يؤدي إلى حدوث قصور في وظائف الكلى، لأنه يدفعها إلى العمل بشكل أكبر، لطرده خارج الجسم.


وأشار موافي إلى أن استمرار ارتفاع حمض اليوريك بالدم قد يزيد من خطر الإصابة بالفشل الكلوي، مناشدًا الأشخاص الذين يعانون من زيادته، مثل مرضى النقرس، بالسيطرة على مستوياته بالأدوية والتغذية السليمة.

علاوة على ذلك، قد يؤدي ارتفاع حمض اليوريك بالدم إلى الإصابة بحصوات الكلى أيضًا، حسبما نشرت مؤسسة الكلى الوطنية على موقعها الرسمي.

 

الكونسلتو




 




 

 


 

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