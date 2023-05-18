طبيب يحذر مرضى الكبد من هذا الطعام !

الوكيل الإخباري- حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في مصر ، مرضى الكبد من تناول بعض الأطعمة، لأنها تزيد من خطر تعرضهم للغيبوبة.

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وقال موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن الأطعمة التي يقصدها هي المصادر الطبيعية للبروتين الحيواني، تحديدًا اللحوم.



وأشار أستاذ طب الحالات الحرجة إلى أن اللحوم تتفاعل مع بكتيريا في الأمعاء، مما يؤدي إلى تكوين الأمونيا، وهي مادة يقوم الكبد السليم بتحويلها إلى بولينا، ثم تسرع الكلى في طردها خارج الجسم عبر البول.



وأكد أن مريض الكبد لا يستطيع تحويل الأمونيا إلى بولينا، مما يؤدي إلى تراكمها في الجسم، ومع انتقالها إلى المخ عبر مجرى الدم، يتعرض إلى هلاوس سمعية أو بصرية، ثم يدخل في غيبوبة في غضون ساعتين من تناول اللحم.

الكونسلتو الطبي



