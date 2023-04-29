5 عادات خاطئة تتسبب في ارتفاع ضغط الدم

الوكيل الإخباري- يعد ارتفاع ضغط الدم من أكثر الأمراض المزمنة انتشارًا في العالم، وتعتمد السيطرة عليه من خلال اتباع بعض العادات الصحية اليومية، التي دائمًا ما يوصي بها الأطباء.



في السياق التالي، نوضح أبرز العادات الخاطئة التي تتسبب في ارتفاع ضغط الدم، وفقًا لما جاء في موقع، "Everydayhealth".

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عادات خاطئة تتسب في ارتفاع ضغط الدم



1-تناول اللحوم الدسمة

يوصي الأطباء مرضى الضغط المرتفع بالابتعاد عن الأطعمة الدسمة، مثل المقليات والمسبكات، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة، التي تتسبب في ارتفاع نسبة الكوليسترول بالدم، ومن ثم ارتفاع ضغط الدم، وقد يؤدي الإفراط فيها إلى الإصابة بتصلب الشرايين والجلطات.



2- قلة تناول الأطعمة التي تحتوي على البوتاسيوم

اكتشف بعض الأطباء، أن تناول الأطعمة التي تحتوي على البوتاسيوم مهم للتحكم في ضغط الدم لأن البوتاسيوم يبطئ من آثار الصوديوم، ومن بين المصادر الجيدة للبوتاسيوم، الفواكه مثل الموز والمشمش المجفف والرمان، الخضراوات مثل الكرنب، والقرع، منتجات الألبان، بما في ذلك الحليب الخالي من الدسم أو قليل الدسم.



3-الإفراط في تناول الملح

يعتاد بعض الأشخاص على إضافة الكثير من الملح إلى الطعام، دون النظر إلى خطورة الأضرار التي قد يسببها لهم، خاصًة أنه يؤدي إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم، حيث يوصي الأطباء الأشخاص الأصحاء باستهلاك 5 جرامات فقط من الملح يوميًا، بينما الكمية الموصى بها لمرضى الضغط المرتفع، يجب ألا تزيد عن جرامين ونصف.



4-تناول المخللات

لا تعتبر المخللات من الأطعمة الصحية لمرضى الضغط المرتفع، ويرجع السبب إلى الملح المضاف إليها بكميات كبيرة، للحفاظ عليها من التلف، وعندما تمتص الأمعاء الملح الموجود في المخللات، تحدث زيادة في إلكتروليتات الصوديوم، ومن ثم تندفع الكثير من السوائل إلى مجرى الدم، في محاولة لتخفيفه.



5-قلة شرب المياه

لا بد وأن يُراعى الحرص على شرب كمية وفيرة من الماء البارد يوميًا لترطيب الجسم والوقاية من ارتفاع ضغط الدم والجفاف، وعدم الاعتماد فقط على الأطعمة الغنية بالمياه.



الكونسلتو الطبي

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