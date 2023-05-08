طبيب يحذر من ارتفاع الحديد بالدم

الوكيل الإخباري- حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في مصر ، من ارتفاع معدن محدد في الدم، لما يسببه من أضرار خطيرة لصحة الإنسان، عندما يتجاوز المعدل الطبيعي.



وقال موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن المعدن الذي يقصده هو الحديد، مؤكدًا أن زيادة مستوياته بالجسم تزيد من خطر الإصابة بمرض يدعى "ترسب الأصبغة الدموية".



وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن الحديد الزائد عن حاجة الجسم عادةً ما يتسرب في البنكرياس والكبد، مما يعرضهما لمخاطر جسيمة.



وأوضح أن ترسب الحديد في الكبد قد يعرضه لأمراض في غاية الخطورة، أبرزها:



- فشل الكبد.



- سرطان الكبد.



وأشار موافي أيضًا إلى خطورة ترسب الحديد في البنكرياس، حيث يعرضه للالتهاب، كما يمنع خلايا بيتا الموجودة به من إنتاج هرمون الإنسولين المتحكم في سكر الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بالسكري.





وهناك أعراض يمكن الاستدلال منها على ارتفاع الحديد بالجسم، حددها موقع "Medical News Today" في العلامات التالية:



- التعب.



- فقدان الوزن.



- ألم البطن.



- ارتفاع سكر الدم.



- تغير الجلد للون البرونزي.





وبحسب الموقع أيضًا، يتراوح المعدل الطبيعي للحديد بالدم عند النساء بين 50 و170 مايكروغرام / ديسيلتر، والرجال من 65 إلى 175، بينما الأطفال 50 - 120.

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