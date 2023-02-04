طبيب يحذر هؤلاء من شرب اليانسون

الوكيل الإخباري- يعد اليانسون من المشروبات الساخنة التي يكثر تناولها خلال فصل الشتاء، لأنه يساعد على تدفئة الجسم، فضلًا عن قدرته على تخفيف أعراض نزلات البرد والإنفلونزا.



ومع ذلك، هناك فئات ممنوعة من تناول اليانسون لاعتبارات مرضية، حسبما ذكر الدكتور حلمي المصري، استشاري أمراض الباطنة والجهاز الهضمي في مصر.

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وقال المصري إن انخفاض ضغط الدم من الآثار الجانبية الناجمة عن تناول اليانسون، لذلك ينصح بعض الأطباء مرضى الضغط المرتفع بتناوله بحانب الكركديه.



وأضاف استشاري أمراض الباطنة أن تناول اليانسون في ظل الإصابة بالضغط المنخفض قد يؤدي إلى انخفاضه بشكل حاد، مما يؤدي إلى ظهور بعض الأعراض على المريض.



ونقلًا عن موقع "Mayo clinic"، تشمل أعراض انخفاض ضغط الدم:

- تشوش الرؤية.

- الدوخة.

- عدم انتظام ضربات القلب.

- سرعة التنفس.

- شحوب البشرة.

- الارتباك، خاصةً عند كبار السن.

- التعرق.

- الغيبوبة.



وإذا لم يحصل مريض الضغط المنخفض على الرعاية المطلوبة سريعًا، قد تنخفض مستويات الأكسجين في جسده، مما يزيد من خطر إصابته بالنوبة القلبية والسكتة الدماغية.



ومرضى الضغط المنخفض ليسوا الفئة الوحيدة الممنوعة من شرب اليانسون، بل ينبغي على مرضى السكري أيضًا -وفقًا لموقع "WebMD"- الابتعاد عنه بشكل تام، ويرجع ذلك لسببين، هما:



- يتسبب اليانسون في انخفاض سكر الدم.

- يتداخل اليانسون مع أدوية السكري، مما يخفض سكر الدم بصورة كبيرة.



الكونسلتو الطبي

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