طبيب يحذر: هذه المشروبات خطر على قلبك !

الوكيل الإخباري- هناك مشروبات يعتاد الكثير من الأشخاص على تناولها يوميًا، تشكل خطرًا كبيرًا على صحة الجسم، حسبما ذكر الدكتور جمال شعبان، العميد الأسبق للمعهد القومي للقلب في مصر .



وقال شعبان إن المشروبات التي يقصدها هي المشروبات الغازية، مشيرًا إلى أن الأشخاص المعتادين على تناولها عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

اضافة اعلان



وأوضح أن المشروبات الغازية تزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم ومرض الشريان التاجي وتصلب الشرايين والسكري، لاحتوائها على نسبة عالية من السكريات وارتفاع سعراتها الحرارية.



وأضاف أن الأمر ذاته ينطبق على العصائر المعلبة، لاحتوائها على سكريات مرتفعة، وهذا ما يجعلها من المشروبات المضرة بصحة الجسم، لا سيما القلب والأوعية الدموية.



وكشف أن بعض الأشخاص يقبلون على تناول صودا الدايت، ظنًا منهم أنها بديل آمن للمشروبات الغازية، لخلوها من السكر وانخفاض سعراتها الحرارية، نافيًا صحة ذلك الاعتقاد الشائع.



وأكد شعبان أن صودا الدايت لا تقل خطورة عن المشروبات الغازية كما تروج الشركات المنتجة لها، لاحتوائها على مستويات عالية من المحليات الصناعية.





وأوصى أيضًا بضرورة الابتعاد عن مشروبات الطاقة التي يحرص بعض الرياضيين والطلاب على تناولها، لزيادة التركيز وتنشيط الجسم، ليس لسكرياتها المرتفعة فقط، بل لارتفاع محتواها من الكافيين.

الكونسلتو الطبي