الإثنين 10-04-2023
الوكيل الاخباري

ضبط 640 متسولا خلال الشهر الماضي

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

وزير الزراعة يلتقي الاتحاد النوعي للمزارعات الاردنيات

الغذاء والدواء تغلق 11 منشأة وتوقف 57 أخرى بالزرقاء

بالفيديو .. بدء تساقط كثيف للامطار في عمان

الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

محافظ جرش يشكل لجنة لإعادة إحياء السوق القديم

الملك يبحث فرص التعاون الاقتصادي مع مسؤولين يابانيين

بكيرات: الاحتلال في تراجع كبير أمام صمود المرابطين بالمسجد الأقصى

الكرملين يعلق على تسريب الوثائق السرية من البنتاغون

الإثنين، 10-04-2023 03:56 م

4 مشروبات تخلصك من أعراض القولون العصبي

2021_12_23_11_44_21_323


الوكيل الإخباري- يعاني بعض الأشخاص من الإصابة بمتلازمة القولون العصبي، ويتسبب ذلك في ظهور أعراض مزعجة تتطلب العلاج، وهناك طرق مختلفة للتعامل مع مشكلات القولون العصبي.

اضافة اعلان


نستعرض في التقرير التالي أبرز المشروبات التي تقلل من أعراض القولون العصبي، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".

مشروبات للتخلص من أعراض القولون


1- النعناع
يعرف النعناع أنه من الأعشاب التي تستخدم لتخفيف مشكلات الجهاز الهضمي، بما في ذلك القولون العصبي، فهو يهدئ الأمعاء ويخفف من آلام البطن والانتفاخ، كما يفضل استخدام قطرات زيت النعناع على كوب من الماء الساخن أو استخدام النعناع الطازج عن طريق غليه وتناوله دافيء.


2- اليانسون
اليانسون من الأعشاب القديمة في علاج أمراض الجهاز الهضمي، حيث يساعد تناول كوب دافيء منه على تهدئة المعدة وتنظيم عملية الهضم ومن ثم منع الإصابة بالإمساك أو الانتفاخات أو الغازات، وذلك لأن اليانسون يحتوي على خصائص مسكنة ومضادة للالتهابات، حيث يتم وضع بذور اليانسون في الماء وغليها جيدًا ثم تصفيتها وتناولها دافئة.


3- الشمر
يمكن استخدام الشمر لتخفيف الغازات والانتفاخات والتقلصات المعوية، فهو رائع لراحة عضلات الأمعاء وتخفيف الإمساك وآلام البطن، ولكن من الأفضل استشارة الطبيب المختص قبل البدء في تناوله بشكل مفرط.


4- شاي البابونج
البابونج من الأعشاب الشائعة في علاج الكثير من الأمراض، وذلك لأنه غني بالخصائص المضادة للالتهابات التي تخفف من التشنجات العضلية المرتبطة بالاضطرابات المعوية وإرخاء عضلات المعدة، وبالتالي فهو رائع للأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي، حيث يعطي نتائج أكثر فاعلية عند تناول كوب يوميًا دون الإفراط في الكمية التي يتم تناولها.

 

الكونسلتو الطبي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
تحليل-مقاومة-الإنسولين

كيف تكتشف إصابتك بمقاومة الأنسولين؟

نصائح-للنوم-في-رمضان

علاج واعد لمن يعاني مشكلة توقف التنفس أثناء النوم

32e6172e0394284a8b77afd4dc368c487e326b01

مادة غذائية شائعة تسبب حصى الكلى

236774

ما هي المنبهات التي يجب الابتعاد عنها لنوم أفضل خلال شهر رمضان؟

shutterstock_212476279

5 فوائد للنوم على الأرض

2017_11_3_11_43_36_223

ما أفضل الرياضات للصائم؟

أخبار متعلقة
2021_8_18_18_24_1_0

آلام المعدة في رمضان؟ .. أعراض تستدعي زيارة الطبيب

LzjHomBymJfahuT1PqDQ

سرطان القولون .. كيف تقلل من خطر إصابتك بالمرض بـ 6 خطوات صحية؟

PJD2Q4Sy3Vpp2ofhJorYmYJdIn6dTfhTen6rmMpP

علامتان تنذران بمرض السكري

tbl_diseases_disease_227_5618e30e5d0-eaba-4026-8a26-004e16593623

5 طرق للتخلص من الإمساك المزمن

5e707f29de701

في الربيع .. كيف تفرق بين الحساسية والانفلونزا ؟

6426c8194236045773270d16

هل الوسواس القهري مرض خطير حقا؟!