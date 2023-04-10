4 مشروبات تخلصك من أعراض القولون العصبي

الوكيل الإخباري- يعاني بعض الأشخاص من الإصابة بمتلازمة القولون العصبي، ويتسبب ذلك في ظهور أعراض مزعجة تتطلب العلاج، وهناك طرق مختلفة للتعامل مع مشكلات القولون العصبي.

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نستعرض في التقرير التالي أبرز المشروبات التي تقلل من أعراض القولون العصبي، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".



مشروبات للتخلص من أعراض القولون



1- النعناع

يعرف النعناع أنه من الأعشاب التي تستخدم لتخفيف مشكلات الجهاز الهضمي، بما في ذلك القولون العصبي، فهو يهدئ الأمعاء ويخفف من آلام البطن والانتفاخ، كما يفضل استخدام قطرات زيت النعناع على كوب من الماء الساخن أو استخدام النعناع الطازج عن طريق غليه وتناوله دافيء.



2- اليانسون

اليانسون من الأعشاب القديمة في علاج أمراض الجهاز الهضمي، حيث يساعد تناول كوب دافيء منه على تهدئة المعدة وتنظيم عملية الهضم ومن ثم منع الإصابة بالإمساك أو الانتفاخات أو الغازات، وذلك لأن اليانسون يحتوي على خصائص مسكنة ومضادة للالتهابات، حيث يتم وضع بذور اليانسون في الماء وغليها جيدًا ثم تصفيتها وتناولها دافئة.



3- الشمر

يمكن استخدام الشمر لتخفيف الغازات والانتفاخات والتقلصات المعوية، فهو رائع لراحة عضلات الأمعاء وتخفيف الإمساك وآلام البطن، ولكن من الأفضل استشارة الطبيب المختص قبل البدء في تناوله بشكل مفرط.



4- شاي البابونج

البابونج من الأعشاب الشائعة في علاج الكثير من الأمراض، وذلك لأنه غني بالخصائص المضادة للالتهابات التي تخفف من التشنجات العضلية المرتبطة بالاضطرابات المعوية وإرخاء عضلات المعدة، وبالتالي فهو رائع للأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي، حيث يعطي نتائج أكثر فاعلية عند تناول كوب يوميًا دون الإفراط في الكمية التي يتم تناولها.



الكونسلتو الطبي

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