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الأحد، 30-04-2023 09:47 ص

ما هي فوائد وأضرار بذور الكتان؟

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الوكيل الإخباري- هناك مجموعة كبيرة ومتنوعة من زيوت الطعام، والتي قد تناسب استخدامات ولا تناسب أخرى، لكن يبقى زيت بذور الكتان من الزيوت الصحية بشكل خاص للسلطات والأطباق الباردة، ولكن عند تعرضه للتسخين تنتج عنه مواد خطرة على الصحة.

وفي البداية نصح خبراء التغذية الألمان بعدم تعرض هذا النوع من الزيوت لدرجات الحرارة العالية أو التسخين؛ حيث ينتج عن رفع درجة حرارته أبخرة ضارة ومواد سامة وجذور حرة.

ويحتوي زيت بذور الكتان على نسبة كبيرة من أحماض أوميغا 3 والصمغ والليسيثين والبروتين والكادميوم واللينامارين والستيرولات وحمض الفوليك وحمض البانتوثنيك وحمض النيكوتين والعديد من الفيتامينات والعناصر الهامة، ويوفر هذا الزيت أيضا مركبات شبيهة بالهرمونات، معروفة بتأثيراتها المضادة للأكسدة.

ويعمل زيت بذور الكتان على استقرار نظام القلب والأوعية الدموية ويخفف من شكاوى الجهاز الهضمي المختلفة، مع آثار إيجابية على مرض السكري والربو، وتقليل فرص الإصابة بالسرطان، فضلاً عن تحسين التركيز ووظائف المخ.

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