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السبت، 19-08-2023 06:50 ص

طبيب يكشف أعراض الغيبوبة الكبدية وعلاجها

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الوكيل الاخباري - كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أسباب الغيبوبة الكبدية وأعراضها وطرق التعامل معها وعلاجها والوقاية منها، قائلًا إن الغيبوية هي حالة تشبه النوم، وجميع أجهزة الجسم قد تسبب الغيبوبة، وكذلك حالات التسمم.

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وأوضح موافي، خلال تقديمه لبرنامج "ربي زدني علمًا"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك 4 أنواع من الغيبوبة الخاصة بمرضى السكر، أبرزها غيبوبة نقص السكر.

أسباب الإصابة بالغيبوبة الكبدية
وأضاف موافي، أن الغيبوبة الكبدية تنتج عن فشل الكبد في عمله بتحويل الأمونيا إلى بولينا وخروجها مع البول، فتنطلق الأمونيا مع الدم إلى المخ مسببة الغيبوبة.
ولفت إلى أن السبب الرئيسي في الغيبوبة الكبدية هو الإسراف في البروتينات بالنسبة لمريض الكبد، لذا، عليه منع البروتين في هذه الحالة مع تنظيف المعدة.

علاج الغيبوبة الكبدية
وأكد موافي، أن الغيبوبة الكبدية ليست خطيرة للغاية، خاصة وأن علاجها سهل، وهو أن يلتزم مريض الكبد في طعامه بتعليمات الطبيب المعالج والمتابع للحالة.

 

الكونسلتو


 




 

 


 

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