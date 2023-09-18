طبيب يوصي بهذه الفحوصات: تنقذك من أمراض القلب

الوكيل الاخباري- هناك فحوصات لا يهتم بعض الأشخاص بإجرائها بشكل دوري، رغم أهميتها للكشف المبكر عن أمراض القلب والأوعية الدموية، حسبما ذكر الدكتور جمال شعبان، العميد الأسبق للمعهد القومي للقلب.

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وقال شعبان إن قياس ضغط الدم من الاختبارات الطبية التي تساهم في الاطمئنان على صحة القلب، بالإضافة إلى:



- تحليل سكر الدم.



- تحليل كوليسترول والدهون الثلاثية بالدم.



وأوصى بإجراء هذه الفحوصات من حينٍ لآخر، وعرض نتائجها على الطبيب، مع ضرورة اتباع الإرشادات التالية، لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب:



- الامتناع عن السكر والدقيق الأبيض.



- التوقف عن تناول المشروبات الغازية.



- تقليل اللحوم الحمراء.



- الابتعاد عن اللحوم المصنعة.



- عدم طهي الطعام بالسمن الصناعي.



- اتباع نظام غذائي يحتوي على الكثير من الخضراوات والفواكه والمكسرات



- الإقلاع عن التدخين.



- تجنب الضغط العصبي قدر المستطاع.