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الإثنين، 18-09-2023 08:39 م

طبيب يوصي بهذه الفحوصات: تنقذك من أمراض القلب

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الوكيل الاخباري- هناك فحوصات لا يهتم بعض الأشخاص بإجرائها بشكل دوري، رغم أهميتها للكشف المبكر عن أمراض القلب والأوعية الدموية، حسبما ذكر الدكتور جمال شعبان، العميد الأسبق للمعهد القومي للقلب.

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وقال شعبان إن قياس ضغط الدم من الاختبارات الطبية التي تساهم في الاطمئنان على صحة القلب، بالإضافة إلى:

- تحليل سكر الدم.

- تحليل كوليسترول والدهون الثلاثية بالدم.

وأوصى بإجراء هذه الفحوصات من حينٍ لآخر، وعرض نتائجها على الطبيب، مع ضرورة اتباع الإرشادات التالية، لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب:

- الامتناع عن السكر والدقيق الأبيض.

- التوقف عن تناول المشروبات الغازية.

- تقليل اللحوم الحمراء.

- الابتعاد عن اللحوم المصنعة.

- عدم طهي الطعام بالسمن الصناعي.

- اتباع نظام غذائي يحتوي على الكثير من الخضراوات والفواكه والمكسرات

- الإقلاع عن التدخين.

- تجنب الضغط العصبي قدر المستطاع.

 




 

 


 

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